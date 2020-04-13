Симоньян возмутилась блокировкой обращения Путина к россиянам на YouTube

Москва, 13 апреля. Главный редактор телеканала Russia Today (RT) и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян возмутилась блокировкой обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам на YouTube-канале НТВ. Негодованием она поделилась в своем Telegram-канале.

«Алгоритмы» Ютюба, не протрезвев с выходных, забанили на канале НТВ обращение Начальника (так Симоньян называет Путина. — Прим. ФАН) к стране по поводу коронавируса. С двумя миллионами просмотров», — написала журналистка.

Главред RT напомнила, что цензура в нашей стране запрещена конституцией, которая «столь мила поколениям ютюберов». В связи с блокировкой обращения Путина Симоньян решила вновь задать вопрос, который, по словам журналистки, она уже устала задавать.

«[Почему] мы позволяем иностранной коммерческой организации, обслуживающей, помимо прочего, внешнеполитические интересы США, а также являющейся инструментом работы спецслужб США <...>, осуществлять цензуру на территории нашей страны?» — возмутилась главный редактор.

Также Симоньян подчеркнула, что ее вопрос адресован «отечественным кабинетам», поскольку к самому YouTube у нее вопросов не осталось.

Ранее о блокировке обращения Путина к россиянам, которое состоялось 25 марта, сообщил Telegram-канал «НТВ на удаленке». Как передает «Царьград», доступ к видео был восстановлен примерно через полчаса.