Экономическая ситуация в Сирии в данный момент оценивается как крайне негативная. Отсутствие условий для партнерства между Россией и САР обусловлено высоким уровнем коррупции в высших политических кругах ближневосточной страны. Как правительство Сирии обогащается на бедах страны – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Остановка добычи газа

Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии 12 апреля сообщило, что остановило эксплуатацию ряда газовых скважин на месторождениях Хайян и Аш-Шаир в связи с отсутствием безопасности в сирийской пустыне. Как сообщило государственное информационное агентство SANA, это привело к потере большого количества газа и, следовательно, негативно отразилось на электроснабжении Центральной Сирии. По данным чиновников, количество часов отключения электричества увеличится, но министерство якобы принимает меры для восстановления энергоснабжения.

Примечательно, что перед этим в социальных сетях активно распространялся фейк о захвате террористами населенного пункта Эс-Сухнэ, который располагается неподалеку от газовых месторождений. Вброс был опровергнут источниками, которые непосредственно находятся на территории Сирии.

Так, например, новость о захвате Эс-Сухнэ у себя в Telegram-канале опроверг военный корреспондент Олег Блохин. Однако почему сирийское правительство решило использовать очевидный фейк для обоснования увеличения часов отключения электроэнергии.

Как помощь России использовали в своих целях

Разгромив террористов, Россия продолжила партнерские и союзнические отношения с Сирийской Арабской Республикой. Российские специалисты приняли активное участие в восстановлении экономики Сирии. Газовые поля Аш-Шаир, Хайян и Джизаль к северо-западу от древней Пальмиры стали важнейшими экономическими пунктами: благодаря их освобождению от террористов ИГИЛ1 и восстановлению, удалось запустить газоснабжение и электроснабжение в Центральной Сирии, приведя свет в дома тысяч мирных жителей.

Однако сирийское правительство решило действовать иначе, ущемляя права граждан. В декабре 2019 года правительство САР повысило официальную стоимость бытового газа с 2800 до 4000 сирийских лир за баллон, в то время как на черном рынке эта цифра достигла 15000 сирийских лир. Кроме дефицита бытового газа, население Сирии страдает от роста цен на продукты питания и нехватки рабочих мест, что усугубляет и без того тяжелое экономическое положение.

Теперь сирийское правительство, прикрываясь сообщениями о «небезопасной обстановке» в пустыне, останавливает работу газодобывающих предприятий, тем самым усугубляя экономический кризис в стране.

Коррупция в высших эшелонах власти

Ответы на все вопросы кроются в коррупционных схемах в правительстве Сирии. Президент Башар Асад слабо контролирует ситуацию на местах, и власть в Сирии целиком и полностью принадлежит чиновничьему аппарату. Вопросами экономики и перераспределением средств внутри аппарата заведует премьер-министр Сирии Имад Хамис – он по сути курирует энергетическую отрасль и появляется на открытии всех новых объектов промышленности.

Ориентируясь на сотрудничество с Западом, Хамис и другие чиновники перенаправляют средства от добычи газа и нефти не в бюджет страны, а в собственные карманы. Не исключено, что в скором времени правительство Хамиса попытается наладить негласные отношения с Западом, чтобы спасти накопленные богатства.

Бывший вице-премьер Сирии, председатель московский платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль охарактеризовал ситуацию в политических кругах Сирии как проблемную:

«Уровень коррупции, действительно, очень большой, он мешает уже развитию страны, мешает улучшению жизненного уровня народа. До кризиса (гражданской войны в Сирии – Прим. ФАН) уровень коррупции в отношении национального дохода внутреннего валового продукта, по моим расчетам, был 30 процентов, — заявлял Джамиль. — Сейчас, на волне кризиса, Бог знает, сколько. Если было 2-3 миллиардера в Сирии, то сейчас, во время кризиса, их несколько десятков, а народ нищает, уровень жизни падает катастрофически. Это большая проблема».

По мнению Джамиля, сирийское правительство идет по искаженному пути капиталистического развития. А Башар Асад лично не в состоянии помешать тотальному противодействию со стороны коррупционеров на местах.

«Ливанский путь»

Еще до начала гражданской войны в Сирии правительство заключило несколько крупных контрактов на поставку электроэнергии в соседние страны. В частности, такие контракты были подписаны с правительствами Ирака, Турции, Иордании и Ливана. Эти контракты работали до 2013 года, а дальше — помешала война. Однако с восстановлением контроля Сирии над центральной частью страны, появилась возможность возобновить старые контракты.

В 2019 году правительство Хамиса перезаключило контракт на поставку электроэнергии с Ливаном. Согласно ему, электростанции, которые потребляют газ с освобождённых месторождений, перенаправляют выработанное электричество на нужды Бейрута. Сумма сделки не оговаривалась, однако речь идет о миллионах долларов, что для сирийской экономики было бы большим подспорьем.

Однако в реальности деньги, поступающие от ливанской сделки, поступают в карман сирийских чиновников, которые получают свой процент. В результате, потребители в самой Сирии вынуждены сидеть без света, в то время, как правительство получает миллионы за торговлю электроэнергией.

Нефть для сына Эрдогана

Второй путь для обогащения правительства Имада Хамиса – это продажа нефти в Турцию. Официально у Дамаска нет никаких взаимоотношений с Анкарой, поскольку Турецкая Республика поддерживает группы боевиков «сирийской оппозиции» в Идлибе. Тем не менее, существуют негласные договоренности между разведывательными структурами – в частности, сирийский мухабарат имеет тесные контакты с Национальной разведывательной организацией (MIT). Такие же подковерные игры ведет и премьер Сирии Имад Хамис.

В рамках программы помощи для Сирийской Арабской Республики Иран поставляет в страну нефть для поддержания сирийской экономики. Использование этих ресурсов позволило бы улучшить ситуацию для мирных жителей, которые страдают от высоких цен на топливо. Однако до сирийского потребителя доходит только половина «черного золота».

Часть нефти, прибывающей в порт Банияс отправляется в турецкий порт Джейхан, где присланные «гуманитарные» энергоресурсы продаются турецким компаниям. Известно, что основными потребителями иранско-сирийского «черного золота» являются компании, принадлежащие Неджметтину Билалу Эрдогану – сыну президента Турции. На фоне открытой неприязни между Анкарой и Дамаском, такое поведение сирийского правительства кажется неверным и двуличным.

Печальные итоги для Сирии

Результатом деятельности правительства Имада Хамиса стал ужасный экономический климат в Сирийской Арабской Республике. Несмотря на помощь РФ в деле восстановления Сирии, российские компании не могут работать в САР из-за огромных проблем в экономике страны и тотальной коррупции в государственном секторе. В свою очередь, правительство стремительно богатеет и выводит средства на Запад – при том, что США и другие страны продолжают экономически ущемлять Сирию через режим санкций.

Все это плохо сказывается на ситуации внутри арабской республики: местные жители недовольны радикальными мерами правительства Хамиса и высоким уровнем коррупции. На этом фоне Башар Асад также теряет популярность среди финансовых элит – как слабый лидер, не способный сдержать уровень коррупции и наладить экономический климат внутри Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.