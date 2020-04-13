Голикова назвала «не очень приятным» рост числа заболевших коронавирусом в России

Москва, 13 апреля. Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в России «не очень приятным».

В эфире «Россия 24» она напомнила, что «ни одна модель математическая, которая сегодня существует, у нас пока не подтвердилась».

«Конечно, с точки зрения абсолютных цифр, для нас они не очень приятные, даже, наверное, термин, который я употреблю, не очень к этому подходит», — сказала Татьяна Голикова.

По ее словам, рост заболевших коронавирусом в сутки составляет порядка 17-18%. Были зафиксированы дни снижения и дни повышения, однако в общем тенденция на сегодняшний день выглядит именно таким образом, пояснила вице-премьер России. По ее словам, сейчас идет работа по формированию «хрупкого, но компромисса между ограничительными мерами и все-таки работой экономики».

«Все равно эпидемия пройдет, пандемия закончится, и мы вернемся к нормальной, обычной жизни, и тогда мы будем подводить итоги», — резюмировала Татьяна Голикова.

Напомним, глава правительства России Михаил Мишустин назвал борьбу с коронавирусом первостепенной задачей на сегодняшний день. Он отметил, что власти РФ делают все возможное для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.

Президент России Владимир Путин 13 апреля проведет совещание по эпидемиологической ситуации, в котором примут участие мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Татьяна Голикова.

О вспышке нового типа коронавируса стало известно в декабре 2019 года. Тогда появилась информация о многочисленных случаях пневмонии в городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире.