Экс-глава Нацбанка Украины рассказал про страх Порошенко оказаться в заключении

Москва, 13 апреля. Угроза тюремного заключения нависла над бывшим президентом Украины Петром Порошенко на фоне обысков у депутата Верховной рады предыдущего созыва Татьяны Черновол. Экс-глава Нацбанка страны Сергей Арбузов прокомментировал страхи политика оказаться за решеткой.

Порошенко активно высказывается в поддержку Черновол, которую подозревают в поджоге офиса Партии регионов в Киеве в 2014 году. Экс-президент публично пытается придать делу депутата политическую мотивировку.

«Это — попытка переписать историю под диктовку Кремля. Но она не удастся. Потому что есть мы. Мы — носители памяти. Мы были там, и мы помним все», — заявил Порошенко.

Однако Арбузов уверен, что Порошенко просто сам боится получить тюремный срок за преступления Майдана.

«Оно и понятно, кому хочется сидеть, особенно после стремительного накопления капитала и уверования в собственную непогрешимость. А тут теперь Черновол взяли в оборот», — считает он.

Бывший глава Нацбанка Ураины также высмеял позицию Порошенко, отметив, что ложными, по мнению экс-президента, наверняка являются не только данные следствия, но и показатели экономики, оставшиеся после его президентства.

Как сообщает «Газета.ру» в конце января в отношении Черновол было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. По версии правоохранителей, бывший парламентарий незаконно проникла на территорию Государственного бюро расследований и попыталась сорвать брифинг ведомства.

Ранее Черновол отметилась призывами выйти на Майдан перед нормандским саммитом. Она выступила против мирного урегулирования конфликта на Донбассе, передает телеканал «360».