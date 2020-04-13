Клинцевич заявил, что США «затирают» первенство России в освоении космоса

Москва, 13 апреля. США продолжают нивелировать значимость действий СССР и России в истории освоения космоса, как и в ситуации со Второй мировой войной, считает член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. По его словам, 12 апреля Государственный департамент США в поздравлении с Днем космонавтики в социальных сетях отметил, что первый полет в космос был совершен 59 лет назад.

При этом американское дипломатическое ведомство не стало указывать, что первым человеком, отправившимся в космос, был советский гражданин Юрий Гагарин. Подобная формулировка в официальном сообщении возмутила главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он напомнил американским дипломатам, что космос без упоминания Гагарина — это то же, что периодическая таблица химических элементов без Дмитрия Менделеева, или Первая мировая война без русской армии, или Берлин в 1945 году без флагов Советского Союза. Рогозин подчеркнул, что Вашингтон в очередной раз пытается затереть русский след в истории.

Клинцевич считает, что подобные действия Вашингтона в День космонавтики — ни что иное, как продолжение информационной войны американцев против России.

«У них же все идеологемы расставлены. Формально же Госдеп ничего не соврал. После этого, когда не была названа ни страна, ни фамилия первого космонавта, было определено, когда американцы полетели в космос, начинается разговор про первый выход, про Луну», — подчеркнул сенатор.

По данным издания «Инфореактор», как добавил Клинцевич, США ведут себя так, как и в вопросах со Второй мировой войной. Никто в Вашингтоне не вспоминает о «напряжении сил и стойкости русских на западном фронте», а также о потерях Советского Союза.