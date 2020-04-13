Муцениеце покаялась за истерику и обвинения в адрес Прилучного

Москва, 13 апреля. Актриса театра и кино Агата Муцениеце вышла на связь с подписчиками спустя несколько дней после того, как обвинила своего супруга Павла Прилучного в избиении.

Ранее Муцениеце в слезах обратилась к своим фанатам, сообщив о неадекватном поведении супруга. Актриса утверждала, что пьяный Прилучный якобы пытался выгнать ее вместе с детьми из дома. Кроме того, актриса обвинила мужа в избиении.

После нескольких дней молчания Муцениеце вновь вышла на связь с подписчиками. Актриса сообщила, что она вместе с детьми переехала в московскую квартиру и теперь им ничего не угрожает.

«Мы с детьми в порядке, все в безопасности», — написала Муцениеце в своем Instagram.

Кроме того, актриса пожаловалась, что ей сейчас очень тяжело, а также покаялась за свою истерику.

«Признаю, что, выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс... Поверьте, я не враг для Павла. Я лишь хочу, чтоб его ментальное и физическое здоровье пришло в норму!», — попыталась оправдаться Муцениеце.

Стоит отметить, что слухи о проблемах в семье Прилучных появились еще в начале 2020 года. При этом новость о разводе пары стала полной неожиданностью для поклонников. Муцениеце отмечала, что они с Прилучным перестали понимать друг друга. Актриса призналась, что развод с Павлом обдумывала целый год, но у нее все еще остались к нему чувства.