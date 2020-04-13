ПНС Ливии опубликовало доказательства перебросок иностранных наемников в Триполи

Триполи, 13 апреля. В социальных сетях появилось видеодоказательство переброски иностранных наемников на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Боевики ПНС Ливии в состоянии алкогольного опьянения опубликовали в арабском сегменте соцсетей видео, на котором запечатлена перевозка трех наемников из Чада в Алазизию к югу от Триполи. Медиаконтент разместил в своем аккаунте Twitter пользователь, лояльный Ливийской национальной армии (ЛНА).

Video posted by a Drunk #GNA militia on social media, showing him transporting 3 Chadian mercenaries to Alazizya south of #Tripoli #Libya .

( evidence ) pic.twitter.com/u4bodlGRDU — M.LNA (@LNA2019M) April 13, 2020

Очевидно, правительство Сарраджа пытается восполнить потери в рядах сирийских боевиков, посланных Турцией, наемниками из других стран. В настоящий момент известно о мятежных настроениях боевиков из Идлиба в Ливии — в Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) сообщали об увеличении количества погибших среди сирийских наемников в регионе.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о ликвидации сирийского боевика Абдулы Басита Муддуна, также известного под именем Аль-Атраш — он погиб в Триполи в ходе операции Ливийской национальной армии (ЛНА). Предположительно, Аль-Атраш был тесно связан с ИГИЛ1 и «Аль-Каидой»1 (деятельность обеих террористических группировок запрещена в РФ).

Напомним, несмотря на угрозу распространения пандемии и все международные договоренности, достигнутые в Москве и Берлине, Турция продолжает переброску сирийских наемников в Ливию. На одной из последних пресс-конференций официальный спикер ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари заявил об очередной поставке из Стамбула 1500 террористов в порт Триполи. При этом международные правозащитные организации игнорируют факт перебросок боевиков в Ливию, так как покидающие пределы Сирии наемники выезжают из страны в качестве беженцев, содержащихся в соответствующих лагерях, и числятся как гражданские лица. Согласно последним сведениям, в настоящее время Турции удалось отправить в Ливию около 7500 наемников.

1 Организация запрещена на территории РФ.