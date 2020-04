ПНС Ливии опубликовало доказательства перебросок иностранных наемников в Триполи

Триполи, 13 апреля. В социальных сетях появилось видеодоказательство переброски иностранных наемников на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Боевики ПНС Ливии в состоянии алкогольного опьянения опубликовали в арабском сегменте соцсетей видео, на котором запечатлена перевозка трех наемников из Чада в Алазизию к югу от Триполи. Медиаконтент разместил в своем аккаунте Twitter пользователь, лояльный Ливийской национальной армии (ЛНА).

Video posted by a Drunk #GNA militia on social media, showing him transporting 3 Chadian mercenaries to Alazizya south of #Tripoli #Libya .

( evidence ) pic.twitter.com/u4bodlGRDU