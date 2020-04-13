Роспотребнадзор развеял миф о пользе меда, лимона и чеснока при коронавирусе

Москва, 13 апреля. Роспотребнадзор прокомментировал информацию о пользе меда, лимона и чеснока во время пандемии коронавируса.

В ведомстве отметили, что лимоны, мед и чеснок действительно укрепляют иммунитет, однако едва ли могут защитить от коронавируса.

«Что касается цитрусовых, чеснока или меда, считается, что они укрепляют общий иммунитет, могут работать как жаропонижающее средство. Но существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что для эффективной защиты от коронавируса необходимо соблюдать социальную дистанцию, тщательно мыть руки и дезинфицировать поверхности.

По данным на 13 апреля, в России зарегистрировали 2558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Новые заразившиеся были выявлены в 62 регионах. Кроме того, за сутки зарегистрировано 18 смертельных случаев и 179 выздоровевших пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев в нашей стране достигло 18 328. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, 1470 заболевших уже выздоровели.

Ранее стало известно, что исследователи из Южной Кореи выявили 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. По данным ученых, обнаруженные антитела могут быть использованы для разработки препаратов против пневмонии COVID-19.