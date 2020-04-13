Карантин вынуждает украинцев «путешествовать» в грузовиках с навозом и товарных вагонах

Министерство внутренних дел Украины выступило с заявлением, в котором пригрозило транспортным компаниям, осуществляющим в условиях пандемии COVID-19 пассажирские рейсы межобластного сообщения, ликвидацией их структур и даже тюремными сроками в отношении руководителей.

На сегодняшний день из-за введенного карантина курсировать в пределах и за пределами украинских населенных пунктов могут лишь автомобили крупных сетей супермаркетов, машины почтовых служб и сервисов доставки, а также небольшие грузовые железнодорожные составы. На этом фоне местные перевозчики не только освоили «ремесло контрабандистов», но и пошли на прямое противостояние с МВД. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Только за последние две недели в Окружной административный суд Киева было подано более 20 исков, в которых как местные фирмы, так и отдельные граждане обвинили власти в нарушении конституции.

«Меня лишили свободы передвижения, я не могу вернуться из столицы в Харьков, где проживает мой престарелый отец, — говорится в одной из претензий. — Ни самолеты, ни поезда, ни даже автобусы из Киева теперь не выпускают. Никакой частник не захочет меня везти через блокпосты. Если после окончания всей этой истории я не застану отца живым — прокляну власть».

Последнюю фразу из упомянутого иска юристы по понятным причинам вычеркнули, но под самой такой претензией сегодня могут подписаться тысячи украинцев.

«Мне нужно всего-навсего добраться из Чернигова до Николаева, — жалуется в доверительной беседе с корреспондентом ФАН строитель Владимир Полупан. — Попутные машины меня не подбирают, а заплатить пять тысяч гривен (около 15 тысяч рублей. — Прим. ФАН) за поездку, которая ранее стоила 200 гривен, я не могу».

В свое время Полупану, если так можно выразиться, повезло: он благополучно добрался из Белоруссии, где находился на заработках, до Черниговской области.

«Сейчас на Украину вообще, наверное, не пустили бы, — резюмировал Владимир. — А теперь на родной земле придется нищенствовать».

Впрочем, некоторые соотечественники Владимира были настроены более оптимистично. Так, например, сразу три жительницы Сумской области отрапортовали о том, что они благополучно приехали из Львова на свою малую родину в железнодорожном вагоне для скота.

«Весь путь занял у нас около недели, но путешествие было веселым, — говорит студентка мединститута Ольга. — За это на троих мы заплатили 100 долларов, зато никаких проверок документов и блокпостов не знали».

«Никаких проверок и блокпостов» не знал и выходец из Кременчуга (Полтавская область) Владислав Н., добравшийся к своей невесте в областной центр в набитом навозом кузове грузовика.

«Я был в спальном мешке, меня просто сверху присыпали конскими фекалиями», — поделился влюбленный молодой человек своим ноу-хау на одном из региональных форумов в Интернете.

«В условиях общего карантина количество нелегальных пассажирских перевозок на Украине будет расти в геометрической прогрессии, — сказал в комментарии ФАН юрист Виктор Барчук. — Вся проблема здесь заключается в том, что ни местные власти, ни руководство в Киеве в целом не могут обеспечить нормальные условия жизни граждан в столь сложной обстановке. Зачастую люди не могут попасть в свои дома по месту регистрации, поскольку проживают в других регионах, не могут доказать своих родственных связей с родителями и вынуждены идти на противозаконные действия. Образно выражаясь, тот же карантин вскрыл «язвы» бюрократической системы нынешней Украины».

Тем временем представители украинского МВД заявили о намерении усилить блокпосты на въездах даже в небольшие населенные пункты страны. Предполагается, что за нарушение действующего карантинного режима граждан ожидают не только штрафы в размере до 50 тысяч гривен, но и исправительные работы и даже тюремное заключение на срок до трех лет.

Рассмотрение исков «недовольных украинцев» откладывается на неопределенный срок.