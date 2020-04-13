Дочь Федосеевой-Шукшиной записала на аудио угрозы Алибасова уничтожить ее

Москва, 13 апреля. Младшая из трех дочерей актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, 52-летняя Ольга Шукшина рассказала, как Бари Алибасов оскорбляет ее и обещает уничтожить. Все это из-за того, что она хочет защитить от него имущество своей матери.

По словам Ольги, он «налетал на нее с кулаками, с матом». Некоторые из этих безобразных сцен она даже сняла на видео, «чтобы потом можно было доказать, чтобы никто не говорил, будто она ведет себя неадекватно», пишут «Дни.ру».

Ольга убеждена, что Алибасов хочет сжить ее со света, хотя она всего лишь заботится о пожилой матери. Одну из ссор она записала на аудио, а после обнародовала ее в эфире ток-шоу «Секрет на миллион» в эфире телеканала НТВ.

На записи можно слышать, как Ольга кричит Алибасову: «Не подходи ко мне!», грозит полицией.

«Тебя выпрут отсюда, из квартиры моего отца! Пошел вон, урод!» — угрожает она. Затем Ольга требует, чтобы Алибасов прекратил на нее замахиваться. «Я Машку, которая, к сожалению, вынуждена быть твоей сестрой, заставлю, чтобы она тебя раздавила!» — орет в ответ Алибасов.

На записи можно слышать и голос Лидии Федосеевой-Шукшиной.

«Бари, успокойся!» — просит она.

Но продюсер не успокаивается и продолжает кричать: «Мы всей семьей тебя уничтожим».

Ранее телеканал 360 сообщал о размере пенсии Лидии Федосеевой-Шукшиной. По словам народной артистки, она получает чуть более 55 тыс. рублей в месяц, и ей хватает. А вот ее пятый муж Бари Алибасов, как оказалось, уже давно не так богат, как раньше, и зарабатывает в основном за счет участия в ток-шоу. Вероятно, и громкая история с отравлением «Кротом» была запланированным пиар-ходом, чтобы поднять шумиху вокруг себя.