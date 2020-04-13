Резидент Comedy Club в костюме Яйца запутал жюри шоу «Маска»

Москва, 13 апреля. Седьмой выпуск шоу «Маска» на канале НТВ удивил зрителей необычными перевоплощениями. Звездное жюри пыталось угадать, кто же из знаменитостей скрывается под нелепыми костюмами Яйца, Динозавра и Человека-зеркала.

Полуфинал проекта стартовал с выступления Динозавра. Филипп Киркоров был уверен, что под маской Динозавра скрывается Николай Басков. Однако предположение оказалось ложным. Каково же было удивление жюри, когда под маской оказался Сергей Лазарев.

«Как долго вы треплетесь, я чуть не сдох в этой маске», — в шутку возмутился певец.

Не смогли угадать и гостя в обличии Человека-зеркала. Члены жюри ожидали увидеть под маской певицу Жасмин. Но ошиблись. Гостем шоу стала экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина.

Седьмое разоблачение оказалось особенно неожиданным. Члены жюри предполагали, что под маской Яйца может скрывать Валдис Пельш, Андрей Бедняков, Александр Пушной, Азамат Мусагалиев. Но под оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник. Особенно разоблачение поразило Гарика Мартиросяна, который много лет работал на одной сцене с Лирником.

«Гарик, ты мой начальник 10 лет подряд — мы с тобой даже в караоке пели», — пошутил раздосадованный Лирник.

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова поразила членов жюри шоу «Маска». Мастеркова исполнила песню Нэта Кинга Коула «Quizas, quizas, quizas». Угадывая, кто же стоит на сцене, они высказывали различные кандидатуры, однако даже не упомянули Светлану Мастеркову. При этом Киркоров поспорил, что если песню исполняет не певица Наргиз, он купит любую вещь из ЦУМа каждому члену жюри.