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Новости Сирии

Сирия новости 13 апреля 16.30: террористы ХТШ кидают камни в турецких солдат, SDF задержали 5 сирийцев в Ракке

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Курдские боевики

Сирия, 13 апреля. Курдские боевики задержали пять человек в Ракке, обвинив их в связях с протурецкими силами. Террористы ХТШ забросали камнями солдат ВС Турции и их союзников на шоссе М-4 в Идлибе. САА установила дополнительные КПП на въезде в Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: установили дополнительные КПП на въезде в Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: начала стрельбу в районе Ан-Найраба на востоке Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: попытались демонтировать заграждения боевиков на трассе М-4 в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: заявили о задержании четырех террористов ИГ1 в Дейр-эз-Зоре; арестовали пять человек в окрестностях Ракки по обвинению в сотрудничестве с протурецкими боевиками.

ВС Ирака: совместно с «Хашд Шааби» обследуют восточные районы провинции Дияла на предмет выявления «спящих ячеек» ИГ.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Поступили сообщения о новых провокациях боевиков в западной части провинции. Twitter-канал (Revolver017) опубликовал неподтвержденные сведения о том, что жертвами последних обстрелов террористов стали двое сирийских солдат. Отмечается, что огонь был открыт с позиций радикалов, связанных с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам». Более подробной информации о месте случившегося пока не поступало. Напомним, Алеппо и территории на западе от него перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) в середине февраля. 

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (SteeleSyAA) сообщает о том, что на въезде в город Дейр-эз-Зор были установлены дополнительные контрольно-пропускные пункты Сирийской арабской армии (САА). Подобные меры были приняты в целях контроля за соблюдением комендантского часа, введенного в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, на блокпостах будет осуществляться более тщательный досмотр граждан.

Между тем на официальном Twitter-канале координационного центра «Демократических сил Сирии»**** (SDF) (cmoc_sdf) появилась информация о проведении спецоперации в Восточном Дейр-эз-Зоре. Курские боевики заявляют, что при поддержке ВВС возглавляемой США международной коалиции им удалось задержать четырех членов террористической группировки ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Турецкие солдаты продолжают заниматься разгоном протестующих боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на трассе М-4 в Идлибе. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (directorate4), поддержку солдатам ВС Турции оказывают боевики протурецкого формирования «Джейш Ватания Сурия». Telegram-канал (NovostiDamask) сообщает о том, что в районе Ан-Найраба слышна стрельба. По предварительным данным, огонь открыли члены ХТШ. Отмечается, что джихадисты также забрасывали турецких солдат камнями.

Стало известно, что к конфликту привела попытка турок и их союзников демонтировать заграждения на магистрали М-4, установленные террористами. Это и вызвало недовольство радикалов ХТШ, которые всячески препятствуют совместному патрулированию Турции и РФ на шоссе, проведение которого должно способствовать обеспечению безопасности в Идлибской зоне деэскалации.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Курдские боевики провели рейды в окрестностях административного центра провинции. Информационный портал Syria TV сообщает о том, что обыски, в результате которых были взяты под стражу пять сирийцев, прошли в деревне Хирбет Хадла, расположенной в 40-45 километрах от Ракки. Среди задержанных оказался сотрудник курдской разведки. Арестантов обвинили в сотрудничестве с протурецкой «Сирийской национальной армией». Отмечается, что все они были доставлены в город Ат-Табка, где будет проводиться дальнейшее расследование. Местные активисты уверены, что на самом деле никакого отношения к деятельности союзников Турции задержанные не имеют.

Ирак

Карта военных действий — Ирак

Интернет-портал Presss Iraq сообщает о том, что объединенные силы иракской армии и ополченческого движения «Хашд Шааби» обследуют пустынные области провинции Дияла в рамках спецоперации, направленной на выявление подпольных групп «Исламского государства»1. Обыски прошли в районе Шерк-Зор на востоке Диялы. О результатах проведенных работ пока ничего неизвестно. Напомним, в регионе время от времени происходят взрывы и нападения неизвестных, ответственность за организацию которых возлагают на «спящие ячейки» террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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