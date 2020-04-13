Сирия, 13 апреля. Курдские боевики задержали пять человек в Ракке, обвинив их в связях с протурецкими силами. Террористы ХТШ забросали камнями солдат ВС Турции и их союзников на шоссе М-4 в Идлибе. САА установила дополнительные КПП на въезде в Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: установили дополнительные КПП на въезде в Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: начала стрельбу в районе Ан-Найраба на востоке Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: попытались демонтировать заграждения боевиков на трассе М-4 в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: заявили о задержании четырех террористов ИГ1 в Дейр-эз-Зоре; арестовали пять человек в окрестностях Ракки по обвинению в сотрудничестве с протурецкими боевиками.

ВС Ирака: совместно с «Хашд Шааби» обследуют восточные районы провинции Дияла на предмет выявления «спящих ячеек» ИГ.

Провинция Алеппо

Поступили сообщения о новых провокациях боевиков в западной части провинции. Twitter-канал (Revolver017) опубликовал неподтвержденные сведения о том, что жертвами последних обстрелов террористов стали двое сирийских солдат. Отмечается, что огонь был открыт с позиций радикалов, связанных с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам». Более подробной информации о месте случившегося пока не поступало. Напомним, Алеппо и территории на западе от него перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) в середине февраля.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (SteeleSyAA) сообщает о том, что на въезде в город Дейр-эз-Зор были установлены дополнительные контрольно-пропускные пункты Сирийской арабской армии (САА). Подобные меры были приняты в целях контроля за соблюдением комендантского часа, введенного в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, на блокпостах будет осуществляться более тщательный досмотр граждан.

Между тем на официальном Twitter-канале координационного центра «Демократических сил Сирии»**** (SDF) (cmoc_sdf) появилась информация о проведении спецоперации в Восточном Дейр-эз-Зоре. Курские боевики заявляют, что при поддержке ВВС возглавляемой США международной коалиции им удалось задержать четырех членов террористической группировки ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Турецкие солдаты продолжают заниматься разгоном протестующих боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на трассе М-4 в Идлибе. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (directorate4), поддержку солдатам ВС Турции оказывают боевики протурецкого формирования «Джейш Ватания Сурия». Telegram-канал (NovostiDamask) сообщает о том, что в районе Ан-Найраба слышна стрельба. По предварительным данным, огонь открыли члены ХТШ. Отмечается, что джихадисты также забрасывали турецких солдат камнями.

Стало известно, что к конфликту привела попытка турок и их союзников демонтировать заграждения на магистрали М-4, установленные террористами. Это и вызвало недовольство радикалов ХТШ, которые всячески препятствуют совместному патрулированию Турции и РФ на шоссе, проведение которого должно способствовать обеспечению безопасности в Идлибской зоне деэскалации.

Провинция Ракка

Курдские боевики провели рейды в окрестностях административного центра провинции. Информационный портал Syria TV сообщает о том, что обыски, в результате которых были взяты под стражу пять сирийцев, прошли в деревне Хирбет Хадла, расположенной в 40-45 километрах от Ракки. Среди задержанных оказался сотрудник курдской разведки. Арестантов обвинили в сотрудничестве с протурецкой «Сирийской национальной армией». Отмечается, что все они были доставлены в город Ат-Табка, где будет проводиться дальнейшее расследование. Местные активисты уверены, что на самом деле никакого отношения к деятельности союзников Турции задержанные не имеют.

Ирак

Интернет-портал Presss Iraq сообщает о том, что объединенные силы иракской армии и ополченческого движения «Хашд Шааби» обследуют пустынные области провинции Дияла в рамках спецоперации, направленной на выявление подпольных групп «Исламского государства»1. Обыски прошли в районе Шерк-Зор на востоке Диялы. О результатах проведенных работ пока ничего неизвестно. Напомним, в регионе время от времени происходят взрывы и нападения неизвестных, ответственность за организацию которых возлагают на «спящие ячейки» террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.