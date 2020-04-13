Лукашенко призвал заболевших бороться за свои жизни на фоне «коронавирусного психоза»

Москва, 13 апреля. Белорусский президент Александр Лукашенко призвал лежащих в больницах граждан на фоне «коронавирусного психоза» не опускать руки и бороться за свои жизни.

Во время встречи с главой администрации президента Игорем Сергеенко, председателем верхней палаты парламента Натальи Кочановой и министром здравоохранения Владимиром Караником Александр Лукашенко выразил благородность врачам, которые находятся в больницам днем и ночью.

«В последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь», — сказал президент Белоруссии.

Он пояснил, что на встрече хочет узнать, «как разворачивается или уже сворачивается психоз с коронавирусом». Александр Лукашенко отметил, что можно серьезно обидеть людей, которые «сегодня находятся в больнице, страдают другими заболеваниями». Речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, онкологии, сахарном диабете, добавил белорусский президент.

«И обращаю внимание, особенно министерства здравоохранения, чтобы мы не забыли этих людей», — резюмировал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии предположил, что заболеванию новым типом коронавируса больше подвержены те, кто «вчера пил, а сегодня курит». Лукашенко отметил, что белорусские власти ценят здоровье граждан своей страны больше, чем они сами. По его словам, в этом «их проблема».

О вспышке коронавирусной инфекции нового типа стало известно в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о вспышке заболевания, вызывающего пневмонию. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии COVID-2019 во всем мире.