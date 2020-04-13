Эксперт назвал действенный способ борьбы с пожаром в Чернобыльской зоне

С учетом тотального разложения вертикали и дисциплины во всех сферах государственного управления на Украине организовать ликвидацию пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС будет сложно. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Пожар в зоне отчуждения

Украинским спасателям удалось потушить огонь на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, однако продолжается пожар на территории еще двух лесничеств. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Леса начали гореть 4 апреля на площади 20 гектаров, 7 апреля пожар достиг площади 35 гектаров. Украинскими правоохранителями была установлена личность человека, которого подозревают в причастности к поджогу на территории Котовского лесничества. Было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции эвакуировали местных жителей (в поселок Полесское в Чернобыльской зоне).

«В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжают тушение пожаров на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств. Пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на территории двух лесничеств горит травяной настил и лесная подстилка отдельными очагами.

Помощь России

Как отметил Иван Скориков, пожары в Чернобыльской зоне идут уже больше недели, и пока что сил на локализацию возгораний у государства не хватает. Помимо экологического вреда стихия несет ощутимый урон экономике.

«По оценкам, борьба с пожаром встанет в копеечку на фоне краха украинской экономики от внеплановых «коронавирусных» издержек. Не сомневаюсь в мужестве украинских пожарных, но с учетом тотального разложения вертикали и дисциплины во всех сферах государственного управления на Украине организовать ликвидацию пожара будет сложно. Остается надеяться на весеннюю дождливую погоду, но, судя по теплой зиме, предполагать привычные капризы природы в этом году сложно», — считает Иван Скориков.

По мнению эксперта, в случае потери контроля над пожаром всегда есть запасной действенный способ — помощь российских пожарных. Они имеют колоссальный опыт и соответствующую технику.

«Но здесь, очевидно, сыграет логика «гори все огнем», чем просить о помощи «агрессора». При этом никакие кураторы и партнеры не помогут Киеву. В условиях пандемии каждый спасается как может, границы закрыты, экономические связи рушатся. Украина ушла на периферию западной политической повестки. А российским властям нужно сделать символический жест — предложить помощь в тушении пожара. Тем более, что территория — особо опасная», — добавил Иван Скориков.

По мнению эксперта, это будет иметь, как минимум, хороший информационно-политический эффект. Но тем не менее Скориков выразил надежду, что в скором времени все удастся ликвидировать местными силами или добротный ливнем.