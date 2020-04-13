Медработникам выделят 50 миллиардов рублей. События дня. ФАН-ТВ

В Минздрав направят 50 млрд рублей из резервного фонда Без малого 50 миллиардов рублей будет выделено в ближайшее время Минздраву России. Премьер-министр страны Михаил Мишустин уже подписал распоряжение об этом. В первую очередь, материальную поддержку получат врачи, которые напрямую работают с пациентами с коронавирусом и бригады скорой помощи. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации на 2020 год. Отметим, что на сегодня в нашей стране выявлено более 15 тысяч случаев COVID-19, 130 заразившихся погибли. Самая высокая динамика распространения остается в Москве. Режим самоизоляции сохранится не менее чем до конца апреля.

РЖД приостанавливает 32 поезда дальнего следования Из-за пандемии страны закрыли границы, международное авиасообщение почти прекращено, оно работает только на возвращение граждан в Россию. Внутреннее сообщение тоже заметно сокращается и не только воздушное. С 15 апреля «Российские железные дороги» временно отменяют еще 32 поезда дальнего следования. Еще для 32 поездов сократится частота поездок. В РЖД уточняют, что такие меры принимаются в том случае, если есть дублирующие поезда, а спрос от общего количества предложенных мест составляет не более 25%. Чтобы сообщение с малыми населенными пунктами оставалось беспрерывным, для транзитных поездов введут дополнительные остановки для транзитных поездов, которые идут по маршрутам отмененных.

В Москве начали оформлять электронные пропуска В Москве с сегодняшнего дня можно оформить специальный цифровой пропуск. Система будет запущена 15 апреля, но заказать разрешение можно уже сейчас. Самый простой способ — подать заявку на главном городском портале mos.ru. Правда, как отмечают пользователи, сегодня сервис изрядно сбоит, очевидно, из-за ажиотажа и перегрузки. Кроме того, в первой половине дня были зафиксированы бот-атаки на сайт мэра Москвы. Впрочем, есть и другие способы оформить документ — по телефону справочной службы или через SMS-сервис. Но не стоит забывать, что пропуска нужны только тем, кто едет на работу, в медицинскую организацию или по иным личным делам. Если вы вышли в магазин, аптеку или гуляете у дома с собакой, оформлять ничего не нужно. Также пропуска не требуется госслужащим, представителям правоохранительных органов, журналистам и некоторым представителям других структур.