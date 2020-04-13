Медработникам выделят 50 миллиардов рублей. События дня. ФАН-ТВ

В Минздрав направят 50 млрд рублей из резервного фонда
Без малого 50 миллиардов рублей будет выделено в ближайшее время Минздраву России. Премьер-министр страны Михаил Мишустин уже подписал распоряжение об этом. В первую очередь, материальную поддержку получат врачи, которые напрямую работают с пациентами с коронавирусом и бригады скорой помощи. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации на 2020 год. Отметим, что на сегодня в нашей стране выявлено более 15 тысяч случаев COVID-19, 130 заразившихся погибли. Самая высокая динамика распространения остается в Москве. Режим самоизоляции сохранится не менее чем до конца апреля.
РЖД приостанавливает 32 поезда дальнего следования
Из-за пандемии страны закрыли границы, международное авиасообщение почти прекращено, оно работает только на возвращение граждан в Россию. Внутреннее сообщение тоже заметно сокращается и не только воздушное. С 15 апреля «Российские железные дороги» временно отменяют еще 32 поезда дальнего следования. Еще для 32 поездов сократится частота поездок. В РЖД уточняют, что такие меры принимаются в том случае, если есть дублирующие поезда, а спрос от общего количества предложенных мест составляет не более 25%. Чтобы сообщение с малыми населенными пунктами оставалось беспрерывным, для транзитных поездов введут дополнительные остановки для транзитных поездов, которые идут по маршрутам отмененных.
В Москве начали оформлять электронные пропуска
В Москве с сегодняшнего дня можно оформить специальный цифровой пропуск. Система будет запущена 15 апреля, но заказать разрешение можно уже сейчас. Самый простой способ — подать заявку на главном городском портале mos.ru. Правда, как отмечают пользователи, сегодня сервис изрядно сбоит, очевидно, из-за ажиотажа и перегрузки. Кроме того, в первой половине дня были зафиксированы бот-атаки на сайт мэра Москвы. Впрочем, есть и другие способы оформить документ — по телефону справочной службы или через SMS-сервис. Но не стоит забывать, что пропуска нужны только тем, кто едет на работу, в медицинскую организацию или по иным личным делам. Если вы вышли в магазин, аптеку или гуляете у дома с собакой, оформлять ничего не нужно. Также пропуска не требуется госслужащим, представителям правоохранительных органов, журналистам и некоторым представителям других структур.
Петербургский бизнесмен Сабадаш осужден повторно
Петербургский бизнесмен Александр Сабадаш не успел выйти на свободу по УДО. Против него возбуждено новое уголовное дело. Причем обвинение поступило аккурат за день до того, как суд должен был приступить к рассмотрению заявки об условно-досрочном. Напомним, предприниматель (фактический владелец ОАО «Выборгская целлюлоза») в 2014 году был осужден на шесть лет тюремного заключения за незаконный возврат НДС. По поддельным документам он возместил себе 1,8 миллиарда рублей. Его компания отчиталась о выполнении строительных работ на 12 млрд рублей, хотя по факту траты составили 5 млрд. Теперь бывший сенатор Сабадаш стал фигурантом дела в качестве владельца водочных заводов. Теперь следователи и судьи будут разбираться в легализации 190 миллионов рублей.