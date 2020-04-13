Ученые обнаружили антитела, способные нейтрализовать коронавирус

Москва, 13 апреля. Исследователи из Южной Кореи выявили 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщают Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

По данным ученых, обнаруженные антитела могут быть использованы для разработки препаратов против пневмонии COVID-19.

«Институт здравоохранения KCDC в сотрудничестве с частными исследовательскими учреждениями утвердил 38 вариантов лекарств на основе антител, которые могут нейтрализовывать вирус COVID-19», — отмечается в сообщении KCDC.

Южнокорейские медики изучили характеристики 106 антител, показавших хорошую сочетаемость с коронавирусом. Согласно условиям эксперимента, вирус и антитела помещались в клетку, после этого ученые наблюдали, насколько возбудитель COVID-19 теряет свои свойства. Наиболее активными к нейтрализации SARS-CoV-2 оказались 38 образцов.

Исследователи намерены проверить эффективность препаратов на основе антител, используя лабораторных животных.

Ранее возможность применения антител при лечении коронавируса изучали китайские специалисты. По результатам исследований, антитела, полученные от выздоровевших пациентов, способствовали улучшению самочувствия зараженных, передает «Газета.ру».