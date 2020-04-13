Большинство россиян готовы стать волонтерами в условиях коронавируса

Москва, 13 апреля. Более 60% жителей России заявили о том, что готовы оказывать добровольческую помощь в условиях распространения нового коронавируса. Об этом говорят итоги опроса ВЦИОМ.

61% заявили, что готовы оказать волонтерскую помощь людям, находящимся на карантине, в том числе одиноким. 35% человек уточнили, что не готовы быть волонтерами. При этом ровно половина опрошенных готовы покупать лекарства и доставлять нуждающимся. 42% человек готовы помочь в решении бытовых проблем.

«Развозить тех, кто доставляет продукты, лекарства, готовы 38%», — говорится в сообщении.

Кроме того, по 37% респондентов рассказали, что могут информировать окружающих о путях передачи опасного вируса, методах его профилактики, а также помогать полиции в установлении цепочки контактов заразившихся COVID-19.

Ранее исследователи Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН придумали способ диагностики коронавируса с помощью рентген-снимков и данных тепловизоров. Об этом сообщила ответственный секретарь рабочей группы по борьбе с COVID-19 при научном учреждении Ольга Дорохова.

Идея заключается в совмещении в одной программе термографических и рентгенографических данных. Кроме того, в системе будут указаны данные автоматического картирования органов на основе контуров рентгеновского снимка.

По ее словам, благодаря возможностям тепловизоров, которые анализируют тепловое излучение тела в инфракрасном диапазоне, медики смогут обнаружить патологии в организме. Кроме того, для диагностики потребуются рентгеновский аппарат, компьютер и мобильный термовизор.