Эксперты обсудили проблемы дистанционного обучения в российских школах

Российские школьники последнюю неделю находились на дистанционном обучении в связи с пандемией коронавируса. За это время уже можно подвести промежуточные итоги и оценить эффективность такого формата образовательного процесса. В рамках данного вопроса в пресс-центре Медиагруппы Патриот состоялась видеоконференция «Итоги дистанционного обучения. Как закончится учебный год для школ и вузов». Мероприятие было проведено в формате онлайн-эфира. Эксперты, в числе которых были депутаты, сенаторы, руководители исполнительных профильных ведомств и главы общественных организаций высказали свою точку зрения о сложившейся ситуации в российском образовании. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

Смешанное обучение – будущее России?

В числе первых подключившихся к онлайн-эфиру стала депутат Госдумы Лидия Антонова, которая также является членом Президиума Российской Академии образования. Она заметила, что если ранее дистанционное обучение считалось дополнительным, то сегодня оно переходит в разряд традиционных.

«Сама жизнь заставила относиться нас к этой электронной платформе не как к будущему режиму, а как к сегодняшнему. Коронавирус стал триггером и катализатором пришествия разных форм электронного обучения в жизнь современной школы», — выразила мнение парламентарий.

Доктор педагогических наук констатирует, что сегодня есть даже «конкурентные группы, которые борются за свою электронную платформу» по образованию. Антонова призналась, что ей в рамках текущей ситуации нравится подход смешанного обучения в школах и вузах. По его словам, Россия может прийти к такому виду обучения.

«Смешанное обучение означает, что мы будем готовы к любому эволюционному вызову. К примеру, сегодня коронавирус, и мы не застрахованы, что завтра не будет иного эволюционного вызова. Путь состоит в том, чтобы сегодня начать развиваться по системе смешанного обучения всем, включая педагогов и родителей», — пояснила депутат.

Какие сложности возникли

В ходе дискуссии Лидия Антонова объяснила, что недоработок и трудностей при работе с дистанционным обучением избежать не удалось.

«Во-первых, больше всего люди жалуются на то, что есть неустойчивый Интернет, который не позволяет создать условия, которые были бы комфортными. Всем нашим муниципальным органам власти нужно думать, как его решить. Во-вторых, нам нужно поставить на постоянную электронную систему обучения и подготовки педагогов. К тому же многие преподаватели говорят, что для них привычно, это когда они видят глаза людей. Поэтому нужен более широкий доступ преподавателей к тем электронным площадкам, которые есть», — уверена политик.

Модератор мероприятия Артемий Галицын поинтересовался у Антоновой, почему профильные ведомства не проверили эффективность дистанционного обучения заранее и не подготовили методические указания для учителей. По ее словам, вина за во многом это лежит на «управленцах».

«Я сама работала педагогом и управленцем, поэтому здесь промах последних. Они сказали учителю, что это нужно сделать, но этого мало. Мы привыкли давать директиву учителю, а дальше делай как хочешь. Так не проходит, тем более в такой кризисной ситуации, в которой мы находимся. Надо управленцам продумать все механизмы и помочь учителю их реализовать. Получается, что учитель все сам должен делать, и включая разработку, методические рекомендации разрабатывать и систему выстраивать», — ответила она.

Начальник отдела общего образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская также обратила внимание, что каждая школа имеет свою образовательную программу, но возник ряд сложностей, которые удалось решить.

«В каждом регионе сложности, они касались того, чтобы определить взаимодействие между школой, родителями, учителями, и детьми. Сейчас школы нашли свой путь в дистанционном обучении. Они поняли какие платформы использовать, и на что обратить внимание учителям. Работа над ошибками проведена, и школы организуют более четко с детьми и учителями», — рассказала чиновница.

Дистанционное образование не расслабляет

Депутат Лидия Антонова заметила, что многие родители недовольны тем, что их ребенок плохо учится в новом формате. Однако тот же ученик может быть в обычной школе не нацелен на обучение.

«А когда он находится дома, то он может быть совсем не мотивирован. Но я встречаю других студентов, которые реально занимаются весь день и мотивированы, чтобы хорошо сдать тот или иной экзамен», — сказала она.

Текущий год потерян для образования или нет

Анна Грубская заверила, что дистанционное обучение не отражается на качестве получаемых знаний, так как проверки с помощью тестовых заданий учителя в любом случае осуществляют.

«Он осуществляется непрерывно, как это было в школе. Конечно, есть определенная доля необъективности результатов. Но это четвертая четверть и учитель знает каждого ребенка. Учитель вполне может оценить, сам ученик выполнил задание или с родителем», — выразила мнение она.

К тому же она подчеркнула, что три учебных четверти прошли в обычном режиме, на которых был усвоен новый материал, а последняя всегда посвящена повторению.

«В начале следующего года начинается повторение, и тогда учитель сможет скорректировать так работу, чтобы начать обучение с наиболее важных вопросов», — отметила Грубская.

Судьба ЕГЭ и ОГЭ

Грубская в беседе с журналистами коснулась двух очень важным тем для всех, кто учится в 9 или 11 классах — сдача ЕГЭ и ОГЭ.

«Если говорим о 9 классе, то осталось два обязательных предмета — русский и математика, то есть ОГЭ будут сдавать по двум предметам. ЕГЭ будут сдавать в том объеме, который необходим детям, потому что это не школьные отметки, а выход в высшее учебное заведение».

При этом она напомнила, что все подготовительные работы для сдачи этих экзаменов были проведены до марта включительно.

«Только в середине марта успели провести тренировочную работу по математике, а потом ребята ушли на свободное посещение. Учителя смогли сделать разбор ошибок и выявить темы, которые сейчас нужно повторять», — сообщила сотрудница комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Как решили проблемы с плохим интернетом в Чечне

Со стороны Чечни к дискуссии подключился Ильяс Тааев — замминистра образования в республики. Он сообщил, что все 486 школ на дистанционном обучении. При этом он подчеркнул, что проблема слабого интернет-соединения не обошла этот регион.

«В горных районах Интернет очень слабый. Дети пользуются мобильной связью. Вести уроки со скоростью 1 или 2 мбит/с не представляется возможным. Поэтому учителя сбрасывают в WhatsApp домашние задания, затем дети их решают, результаты обратно сбрасывают через мессенджер», — пояснил он.

Поднять зарплату учителям

Модератор дискуссии спрашивал всех гостей онлайн-эфира, не стоит ли установить надбавки для учителей по аналогии с врачами. В свою очередь, депутат Антонова подчеркнула, что нынешняя ситуация прибавила учителю работы, которую раньше он не выполнял в жестком режиме до этого.

«Мы в нашем комитете эту тему обсудим», — отметила депутат.

Ильяс Тааев сообщил, что с такой просьбой в профильное ведомство никто не обращался, но все стимулирующие надбавки сохранились.

«Если раньше эти выплаты касались инновационной работы, проверки тетрадей, то сейчас они переориентированы на новую форму работы, которая есть у учителей», — поделился информацией он.

Председатель комитета Совфеда по науке, культуре и образованию Лилия Гумерова также допустила возможность увеличения зарплат для учителей, но не всех.

«Можно было бы премировать и поддержать тех педагогов, которые оказались наиболее подготовлены. Стимулирование нужно, но не нужно все давать всем одинаково, а оценивать по труду», — выразила мнение член Совфеда.

Актриса и председатель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова считает, что медицина и образование должны быть приоритетами в России, и в любой стране, которая считает себя цивилизованной.

«Эти люди должны получать самые большие зарплаты. У них всегда были небольшие зарплаты», — заявила артистка.

Обучение помогает жить в самоизоляции

Власти Хабаровского края приняли решение о завершении учебного года в субъекте РФ. Однако заместитель министра образования Чечни считает, что сейчас делать это нельзя, а особенно в условиях самоизоляции.

«Дистанционное обучение — это единственное средство социализации, поддержания общения и коммуникации между людьми. Если мы лишим этого семьи, то переносить режим самоизоляции будет намного сложнее», — сказал он.

Советы родителям

Директор федерального института оценки качества образования (ФИОКБ) Сергей Станченко дал советы родителям школьников по организации дистанционного обучения.

«Во-первых, организовать режим учебы, когда есть конкретное время, а также найти место, где он сидит, чтобы не было никаких отвлекающих факторов. Во-вторых, если приходят какие-то задания, то хорошо бы помочь детям, чтобы они выполнили все самостоятельно. Когда все сидят по домам, не нужно думать, что придет волшебная таблетка. Обучающийся должен понимать, как он движется и что ему непонятно. Не нужно бояться сотрудничества, если что-то непонятно, то задавать вопросы», — объяснил глава ФИОКБ.

Как проходит дистанционное обучение в семье Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова призналась, что вмешивается в процесс обучения своей младшей дочки, но сообщает, что дистанционное обучение имеет ряд технических проблем.