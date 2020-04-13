Сирийские фейки: ИГ* к востоку от Пальмиры и Су-57 в Хаме

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассуждает на тему реальной опасности запрещенной в РФ террористическо организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, ИГ1) на подконтрольных официальному Дамаску территориях и приводит доказательства того, что во многих случаях не так страшен «халифат», как его малюют.

31 марта запрещённая в России международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) выпустила первое в этом году видео из Сирии — точнее, из сирийского «Вилаята Хомс», как боевики называют пустынную местность на стыке провинций Алеппо, Хомс, Хама, Ракка и Дейр эз-Зор, где действуют их бандгруппы.

30-минутный ролик вызвал небольшую сумятицу в экспертном сообществе: несмотря на все победные реляции о крахе ИГ в Сирии, группировка, оказывается, жива и публикует видео казней и расстрелов пленённых военнослужащих. Оказывается, ИГ не побеждён, чувствует себя вольготно в сирийской пустыне и вот-вот готовится снова идти штурмовать Пальмиру.

Собственно, такой реакции ИГ и добивалось: нагнать страху.

Если же отбросить эмоции и попытаться оценить поданную в ролике информацию, то можно сделать следующие выводы.

ИГИЛ действует бандгруппами от 5 до 10 человек. На протяжении всего ролика собрание больше 20 боевиков одновременно запечатлено один единственный раз.

В 30-минутный фильм вошли кадры за полгода деятельности боевиков — это и нападение на лагерь нефтяников Аль-Хиль под Эс-Сухне, и засада на патруль палестинского ополчения «Лива аль-Кудс», и обычный разбой на дорогах.

В нападениях ИГ отсутствует системность: отряды действуют именно как бандгруппы, а не подразделения международной террористической организации, для которых нет разницы, на кого нападать, — на гражданский автомобиль или колонну ополчения.

То, что боевики ИГ действуют в сирийской пустыне и беспрепятственно перемещаются из Ирака в Сирию и обратно через зону безопасности Эт-Танф, находящуюся под контролем Международной коалиции и США, стало уже притчей во языцех.

На протяжении 2018-2019 годов боевики устраивали вылазки на позиции правительственных войск под Аль-Маядином и Альбу Кемалем, неоднократно подкарауливали одиночные автомобили на трассе Пальмира — Дейр эз-Зор.

К примеру, «спящие ячейки» 10 марта этого года отчитались о казни семерых военнослужащих Сирийской Арабской Армии на юго-востоке провинции Алеппо — как раз в районе трассы Хама — Ракка.

Чтобы полностью зачистить сирийскую пустыню — она же «бадия» («каменистая пустыня» с арабского языка) — надо привлекать не просто отряды ополчения, а проводить полноценную войсковую операцию с привлечением регулярных частей Сирийской Арабской Армии.

Почему это не делают?

Во-первых, потому что самые боеспособные подразделения расквартированы вдоль линии соприкосновения с турецкими «прокси» на северо-востоке страны и в Идлибе. Почти ежедневно происходят артиллерийские и миномётные дуэли, пресекаются попытки вылазок. Просто взять и перебросить оттуда контингент не представляется возможным.

Во-вторых, в Сирийской Арабской Армии в этом году прошло достаточно серьёзное сокращение: в запас отправили всех резервистов, проходящих непрерывную службу в течение семи лет.

Ну а в-третьих, наверное, потому, что большая часть заявлений об атаках и терактах ИГ — это фейки, активно тиражируемые как медиафанатами «Исламского государства», так и, поразительно, идеологическими врагами ИГ из Идлиба.

Ведь действительно: враг моего врага — мой друг, так почему бы «зелёным» не поддержать пропаганду «чёрных», которых они не устают, на словах, смешивать с грязью?

И полностью фейковая история с «захватом» сирийской Эс-Сухны 9 апреля — явное тому подтверждение.

Фейк №1: ИГИЛ захватило Эс-Сухне

9 апреля неофициальные проигиловские ресурсы распространили заявление о боях под городом Эс-Сухне, которые действующие в одной сетке русско- и арабоязычные идлибские Telegram-каналы подали как «ИГ захватило Эс-Сухне».

Причём, захват боевиками ИГ Эс-Сухне произошёл за какие-то полчаса: в 12.57 фейковый аккаунт «Сирийской Арабской Армии» сообщил, что САА отошла из Вади аль-Кабит к югу от Эс-Сухне. Спустя 17 минут ИГ начало обстрел «ракетами большой дальности» восточной окраины Пальмиры, а ещё через 21 минут российские ВКС якобы начали наносить удары по позициям ИГ в самом городе.

Если кого-то не смутило наличие у боевиков ИГ «ракет большой дальности», то его должны были смутить временные рамки — российская бомбардировочная авиация за полчаса просто бы не успела долететь из Хмеймима в Пальмиру (и это даже без учёта необходимости перепроверки поступающих сведений).

На поверку, никаких боёв под Эс-Сухне не было и в помине. Военкор Олег Блохин заявил, что речь шла о боях в н.п. Мадан Джадид в провинции Ракка.

Информационный ресурс Badia 24, получающий данные от местных бедуинов, сообщил, что бои якобы шли на расстоянии от 70 до 100 км от Эс-Сухне на востоке провинции Хомс. По версии Badia 24, боевики ИГ устроили набег на позиции сирийцев в пустыне — те потеряли, по меньшей мере, 25 человек убитыми, после чего командование запросило поддержку с воздуха.

Фейк №2: бои с боевиками ИГ идут на подступах к Эс-Сухне, сбит российский вертолёт

На следующий день источники боевиков из Идлиба продолжили информационную кампанию в поддержку усилий международной террористической организации «Исламское государство».

Так если 9 апреля речь шла о взятии города Эс-Сухне, расположенного к востоку от Пальмиры, то 10 апреля боевики уже смирились с тем, что им никто не поверил, и зашли с другой стороны.

Теперь, по версии медиаативистов террористов, боевики ИГ подбили то ли сирийский, то ли российский вертолёт, который оказывал поддержку обороняющимся войскам.

Вот только фотография сбитой вертушки, которую радостно начали распространять медиафанаты боевиков из Идлиба, — это якобы вертолёт ВВС Азербайджана, сбитый ещё 4 года назад (что, собственно, тоже фейк, поскольку это видео с Ми-8, сбитым на Донбассе): это первое видео, которое выдаёт Google при русскоязычном запросе «сбили вертолёт».

Бои между ИГ и правительственными силами действительно шли — как подсказывают бедуины из Badia24, одновременно две группы пытаются взять участок Аль-Ваир — Сад Увейд и позиции в пустыне в 20 км от Т3. Бедуины утверждают, что правительственные силы потеряли не меньше 40 человек убитыми и ранеными.

Фейк №3: ИГ захватило деревню в 100 км к северу от Эс-Сухне

Помимо этого, одна из «кочующих банд» ИГ якобы прорвалась от Эс-Сухне до Итрии, а оттуда до деревни Ар-Раджан к западу от трассы Итрия — Алеппо на востоке провинции Хама.

В этом районе действительно есть «спящие ячейки» ИГ — пару месяцев назад в своем еженедельнике боевики отчитывались о проведении операции на юго-западе провинции Алеппо и выкладывали фотографии плененных и казненных сирийских солдат. Однако сейчас боевики заявили о том, что им удалось продвинуться более, чем на 100 км вглубь территории страны из пустыни в Хомсе, во что верится с трудом. Более того, террористы заявили о подрыве джихад-мобиль, выведшем из строя колонну с проиранскими ополченцами.

Правдоподобности заявлениям не добавляют и распространяемая информация о том, что позициям боевиков в Ар-Раджане, Умм Мияле и Аль-Мустейрихе наносит удары не просто российские ВКС, а именно Су-57.

Когда же на Telegram-канале «Рыбарь» появилось опровержение факта захвата Ар-Раджана, кусок сообщения вместе с картой был использован в качестве якобы «подтверждения со стороны российских СМИ» о захвате Ар-Раджана.

Фейк №4: ВВС Израиля нанесли удары по позициям КСИР на авиабазе Т4

В ночь на 10 апреля по каналам боевиков распространили фейковую информацию о ракетных ударах Израиля по позициям иранского КСИР и иранских «прокси» на авиабазе Тифор / Т4.

Как утверждают источники боевиков, было уничтожено 3 самолёта — 2 Су-24 и 1 Су-22, погибло 8 офицеров Сирийской Арабской Армии, а также офицер-направленец от КСИР Шахдан Альмир в чине генерала.

Ссылаются, при этом, на «официальные сирийские СМИ», в которых, почему-то, не было ни единого упоминания об этом. Более того, сам факт якобы признания сирийскими СМИ не только местонахождения иранского генерала-разведчика на сирийском военном объекте, но и озвучивания его имени, видимо, фейкомётчиков не смутил.

Первоисточником новости выступил фейковый Telegram-канал военкора сирийского новостного канала SAMA Абдула Гани Джаруха, который боевики используют для вброса фейков якобы от лица «сирийского режима». За счёт ботов аудитория канала была искусственно доведена до 28 тысяч, что позволяет создать видимость источника достоверной информации.

Сам Абдул Гани Джарух на своей странице в Facebook опровергал наличие групп и каналов, которые ведутся от его имени в WhatsApp'e и Telegram'e.

مجدداً انا #عبد_الغني_جاروخ مراسل قناة #سما_الفضائية في #ادلب، مؤخراً تم إنشاء قناة بتحمل اسمي على تطبيق التلغرام، وعم... Gepostet von ‎عبد الغني جاروخ‎ am Dienstag, 24. März 2020

1 Организация запрещена на территории РФ.