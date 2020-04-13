Самойлова рассказала о «глубинных поисках себя» после скандала с Джиганом

Москва, 13 апреля. Модель и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова после громкого семейного скандала «знакомится» с собой. Соответствующий пост она разместила в своем профиле в социальной сети Instagram.

«Какая я мама — я знаю уже восемь лет, какой я была женой — я тоже знаю, какой я руководитель, какая я дочь для своих родителей, какая сестра для своих братьев — мне тоже понятно. А кто я не в круговороте дел, детей, работ и забот — я похоже даже и не вспомню», — начала свой пост Самойлова.

Самойлова пояснила, что сейчас пытается почувствовать, что ей нравится и что интересно. По словам модели, прошлая жизнь доставляла удовольствие, но сейчас нашлось время «для глубинных поисков себя». Оксана Самойлова пояснила, что раньше учитывала не только свои интересы, но и Джигана, а сейчас она может делать все, что душе угодно.

«Я не в депрессии и не в запое. Конечно, мне не по себе, но я будто заново вхожу в этот мир», — резюмировала супруга Джигана.

Самойлова, объявившая о разводе с Джиганом, ранее рассказала подписчикам в Instagram, какой жизненный урок она вынесла. Подписчики не оценили совет модели. Напомним, скандальный блогер Лена Миро обратилась к супруге рэпера Джигана с призывом «ободрать» его как липку. Адвокат медиаперсон Сергей Жорин ранее сообщил, что размер алиментов рэпера Джигана при разводе с моделью Оксаной Самойловой будет зависеть от решения суда. Он добавил, что сейчас Оксане Самойловой и Джигану будет сложно развестись из-за пандемии коронавирусной инфекции, так как суды фактически не работают.