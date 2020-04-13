Жители Сирии недовольны бедностью и коррупцией в стране — результаты опроса

Москва, 13 апреля. Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) опубликовал исследование общественного мнения граждан Сирии, которое показало, что у Башара Асада падает рейтинг на фоне коррупции и экономических проблем в стране. Об этом в своем Telegram-канале написал глава фонда Александр Малькевич.

Опрос ФЗНЦ проводился с 31 марта по 12 апреля 2020 года по методу программного телефонного интервью носителями языка. Результаты исследования показали, что жители Сирии не видят положительных перемен в своей жизни. На выборах 2021 года Башара Асада готовы поддержать лишь 32% участвовавших в опросе граждан САР.

«Существенное падение рейтинга президента Башара Асада связывается с укрепившимися в высших эшелонах власти и близком круге президента коррупцией и кумовством. Следствием этого стал чрезвычайно низкий уровень жизни: отмечаются безработица, перебои в электропитании, недостаток продуктов. Маячащая угроза возрождения терроризма сочетается с возросшей преступностью, которая логично стремится во власть. Если в условиях войны люди были готовы мириться с тяжелой экономической ситуацией в обмен на безопасность, то с приходом мира запросы общества возросли. И на них у нынешнего правительства пока эффективных ответов нет», — сообщает о результатах социологического исследования Александр Малькевич.

В Сирии преобладают пессимистические настроения. Люди ждут реформ и новый сильных политиков во власти, способных справиться с кризисом, отмечает ФЗНЦ. Нынешнее руководство данным запросам пока не удовлетворяет.