Первый канал пригласил телезрителей во время самоизоляции в дома российских знаменитостей

Первый канал запустил еще один специальный проект, который призван поддержать жителей России на период действия режима самоизоляции — под названием «У нас все дома», проинформировали Федеральное агентство новостей в пресс-службе телеканала.

Известные отечественные личности рассказали и показали, как сами приспособились к новым условиям, что помогает им сохранять оптимизм и бодрость духа, а также поделятся полезными советами, как перенести режим самоизоляции, живя полной жизнью.

«Обстоятельства вынуждают нас оставаться дома, но мы не мыслим себя без общения, — заявил ведущий программы Тимур Еремеев. — Артисты, музыканты, спортсмены оказались в тех же условиях, что и все мы. И я хочу, чтобы студия программы стала пространством для единения, коммуникации и обмена опытом».

По словам актера, еще он хочет, чтобы каждый россиянин, оказавшийся у экрана, увидел: он не одинок.

«Я сам, как и все, сижу дома, если не считать редких отлучек на съемки, — признался Еремеев. — Поставил на паузу антрепризные спектакли в театре и свой канал в YouTube. Зато вместе с дочкой пересматриваю ее любимые мультфильмы и уже выучил имена всех главных героев».

Героями выпусков (первый состоится уже вечером в понедельник, 13 апреля) станут Анфиса Чехова и Алексей Ягудин, члены семьи Валентина Юдашкина и Павла Погребняка, Нонна Гришаева с мужем Александром и Елена Воробей, Жанна Бадоева и многие-многие другие…

Гришаева, например, расскажет, как обрабатывает продукты, купленные в магазине. Юдашкин покажет, как можно самостоятельно изготовить антисептик. Ягудин поделится секретами приучения детей к спорту.

Солист группы «Корни» Александр Бердников устроит на кухне домашний ресторан и пригласит свою вторую половинку на романтический ужин.

А вот Воробей даже стала волонтером: она помогает одиноким пожилым людям и бесконтактно доставляет им необходимые продукты.

В общем, российские знаменитости поделятся с телезрителями своими каждодневными радостями и заботами, успехами и неудачами, а эксперты программы «На самом деле» Сабина Пантус и Роман Устюжанин, находясь на прямой видеосвязи со звездами из студии, обсудят, правильно ли те ведут себя в период самоизоляции.

Кроме того, приглашенные специалисты снабдят зрителей практическими советами, а также развеют имеющие на данный момент мифы о защите от коронавирусной инфекции.

Ранее на Первом канале в эфир вышла программа «Добрый день», которая призвана поддержать россиян во время периода самоизоляции. Ведущие в ней те же, что и в «Добром утре».