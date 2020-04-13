Тестирование на иммунитет к коронавирусу в России начнется на следующей неделе

Москва, 14 апреля. Тестирование на иммунитет к коронавирусу в России может начаться уже на этой неделе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Напомним, тест-система «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» была разработана Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, она уже прошла технические и клинические испытания. 10 апреля система была зарегистрирована. В Роспотребнадзоре тогда сообщили, что этот диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших коронавирусом, позволит изучать популяционной иммунитет, а также проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против коронавирусной инфекции.

Ранее Голикова заявила, что первыми пройти тестирование на наличие иммунитета к COVID-19 должны врачи, ведь они находятся в непосредственном контакте с заразившимися пациентами. Эту точку зрения разделила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в условиях эпидемии крайне важно понимать, сколько врачей сегодня имеют иммунитет к инфекции.