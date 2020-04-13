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Песков рассказал о мерах поддержки экономики на фоне пандемии COVID-19

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Песков рассказал о мерах поддержки экономики на фоне пандемии COVID-19

Москва, 13 апреля. Кабмин РФ вводит меры поддержки экономики исходя из текущей ситуации и глубины кризиса. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отвечая на вопрос, почему правительство не субсидирует зарплаты россиян, Песков отметил, что кабмин принимает те решения, которые считает целесообразными. По его словам, каждая страна вводит меры поддержки в зависимости от уровня экономики, перспективных планов развития и глубины кризиса из-за пандемии COVID-19.

«Мы говорим о том, что ситуация мониторится и формулируются варианты продолжения и принятия новых мер. Сейчас набор такой, который уже хорошо известен. Какие меры дальше будут присоединяться к этому набору, давайте посмотрим, наберемся терпения и будем следить за ситуацией», — сказал Песков.

Песков рассказал о мерах поддержки экономики на фоне пандемии COVID-19

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Источник: ФАН
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