Вирусолог Альштейн объяснил, когда маска бесполезна для защиты от коронавируса

Ношение масок в обход остальных мер профилактики только повышает шансы заразиться коронавирусной инфекцией, считают в ВОЗ. Российский вирусолог Анатолий Альштейн в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил эту точку зрения, а также рассказал, в каких случаях нужно надевать маску и когда ее ношение — бесполезно.

Чем опасны маски?

Представитель ВОЗ в России Мелит Вуйнович предупредила о потенциальной опасности масок. Сотрудник международной организации объяснила, что ношение этого индивидуального средства защиты не должно быть единственной профилактической мерой. В противном случае шансы заразиться коронавирусом только повышаются.

«Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», — сказала Мелит Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

По ее мнению, использование маски меняет поведение человека. Некоторые начинают думать, что это средство защитит от инфекции, и чувствуют себя в безопасности. Однако, подчеркнула Вуйнович, даже при использовании маски нельзя забывать о правилах личной гигиены и соблюдении дистанции.

Когда носить маску нужно, а когда — бесполезно?

Носить маску стоит в случаях, когда человек выходит из дома, приходит в какое-либо учреждение или магазин. А вот дома она оградить от болезни вряд ли может. С таким мнением выступил российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

«Маску обязательно носить, когда вы на улице сталкиваетесь с чужими людьми. Внутри квартиры, когда рядом ваши родственники и вы уже с ними обменялись, чем могли, вряд ли имеет значение ношение маски. А когда вы на улице или приходите в какое-либо учреждение или магазин, тогда маска вам немного помогает. Уменьшает ваши шансы заразиться», — сказал Анатолий Альштейн в комментарии ФАН.

При этом, подчеркнул специалист, одного только ношения маски недостаточно для защиты от коронавируса. Ученый объяснил, почему так важно мыть руки и лицо.

«Вирус может быть на поверхностях. Он попадает на руки, и вы его потом несете на лицо. Поэтому важно постоянно придерживаться правил гигиены: мыть руки, обрабатывать их дезинфектантом. Делать это в случаях, когда вы находитесь где-то, трогаете дверные ручки. Хорошо носить с собой флакончик с дезинфектантом и время от времени руки протирать. Это может дать защиту. Некоторые считают, что это даже важнее, чем ношение масок», — сказал профессор Альштейн.

Тем, кто носит маски, важно помнить, что она служит всего несколько часов. Если человек носит маску постоянно, то ее действие эффективно только на протяжении трех часов, резюмировал эксперт.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией COVID-19. По последним данным, в России зарегистрированы 18328 случаев заболевания. За последние сутки зафиксировано 2558 новых случаев. За весь период в стране скончались 148 пациентов с этим диагнозом, 1470 пациентов уже выздоровели.