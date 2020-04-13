Джабаров возмутился планом Турчинова «вернуть» Донбасс и Крым военным путем

Бывшему секретарю Совета нацбезопасности и обороны Украины Александру Турчинову придется «бежать» из страны, потому что украинский народ не простит его за начало войны в Донбассе. Об этом Федеральному агентству новостей заявил сенатор Владимир Джабаров, оценив планы Турчинова возвратить Донбасс и Крым.

Александр Турчинов заявил, что Россия вскоре распадется по принципу СССР, потому что унаследовала от него «генетические болезни саморазрушения». После этого Украина якобы сможет военным путем присоединить Крым и Донбасс, а также российские регионы.

«В украинский дом может вернуться не только Донбасс и Крым. Другой вопрос — Украина должна достойно пройти испытания и стать региональным лидером, сильной, динамично развивающейся страной», — рассказал он с беседе с украинскими журналистами.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров признался, что просто «поражается, какая злоба у этого человека к России», когда он придумывает такие «бредни» и пытается о них рассказывать.

«Пусть почитает тысячелетнюю историю Российской Федерации, той же Киевской Руси, из которой вышли все постсоветские страны — Украина, Россия и Белоруссия. О чем он говорит? Как он может оценивать? Этот кровавый пастор, который запомнился только тем, что начал войну на юго-востоке Украины», — пояснил Джабаров в комментарии ФАН.

К тому же член Совфеда допускает, что Турчинову придется понести ответственность за создание военного конфликта в Донбассе и за людей, которые погибли в нем.

«Рано или поздно он должен бежать с Украины, потому что украинский народ не простит ему то, что он сотворил с этой страной. Поэтому даже комментировать противно эти бредни. Либо у него началась преждевременная старческая деменция, либо он с головой не дружит, то тогда ему нужно к психиатру. А Россия и Украина как были братскими странами, так и останутся, несмотря на Турчиновых, Яценюков (бывший премьер-министр Украины. — Прим. ФАН) и прочей шушеры, которая ушла с политической сцены», — добавил политик.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после которого отношения Москвы и Киева ухудшились. Некоторые районы Донецкой и Луганской областей заявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не приняв итоги «Майдана», в результате чего Киев ввел войска и начал военную кампанию против республик. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но пункты договоренностей постоянно нарушаются со стороны киевской власти.

Крым воссоединился с Российской Федерацией в 2014 году в ходе народного референдума. Процедура была проведена в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Результаты голосования показали, что подавляющее большинство жителей Крыма поддерживают вхождение полуострова в состав РФ. Украинская власть продолжает необоснованно называть полуостров временно «оккупированной территорией». Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.