Кремль оценил влияние сделки ОПЕК+ на отношения России и США

Москва, 13 апреля. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп общаются в конструктивном ключе, и сделка ОПЕК+ вряд ли повлияет на общий фон отношений двух стран. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президенты давно общаются в конструктивном ключе. Совпадение интересов стран диктует необходимость более плотного общения. Президенты общаются подолгу и эффективно. На общий фон отношений вряд ли повлияет. Путин не поднимает тему санкций, Трамп тоже не говорил», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как могут измениться отношения Москвы и Вашингтона после заключения сделки ОПЕК+.