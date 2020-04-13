Психолог Орлова назвала гуляющих по улицам инфантильными и антисоциальными личностями

Известный российский психолог Анетта Орлова назвала людей, которые нарушают режимы самоизоляции и карантина, и гуляют по улицам, инфантильными и антисоциальными личностями, которым чужды общие правила.

Кандидат социологических в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей назвала точные определения поведению части наших соотечественников, упорно не желающих сидеть в своих квартирах и домах во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Очевидно одно — на первом этапе, когда только-только ввели самоизоляцию, люди испытали достаточно серьезный стресс, — сказала Орлова. — Были и такие, кто откровенно отрицал опасность, говорил, что все это ерунда, и они демонстративно ходили без масок».

По словам частой гостьи различных телепередач, это очень похоже на такую детскую реакцию — если ребенку сказать: «Прячься!», он закрывает своими ручками лицо. И ему кажется, что если он закрыл глаза, то никакой опасности нет.

«Данный принцип отрицания опасности очень часто работает у таких незрелых, инфантильных личностей, — отметила собеседница ФАН. — Но потом, после первой недели, большое количество людей уже все-таки стало придерживаться самоизоляции. Проходит время, неделя-полторы, и люди начинают привыкать к подобному уровню стресса. Немножко пообвыкли».

Однако затем многим стало уже тяжеловато выдерживать все эти условия: они не могут выходить на улицу, не могут гулять и так далее, пояснила Орлова.

«Как бы появился новый стиль жизни, который не самый приятный, — подчеркнула она. — И кто-то не захотел проанализировать в своей голове — вот сейчас самое опасное время. Почему? Потому что зараженных людей куда больше, чем было в самом начале самоизоляции».

Самое интересное то, что в начале у людей была бдительность: когда к ним обращались и говорили, что надо сидеть на самоизоляции, они на ней тихо сидели, сказала семейный психолог.

«Но вот прошла неделя, прошло 10 дней, и им надоело. Они говорят, что все это ерунда, и мы пойдем гулять, — заявила собеседница ФАН. — Потому что они уже устали сидеть в четырех стенах, не выдерживают вот такой фрустрации. К сожалению, эти люди не умеют управлять своими влечениями. А им надо «включить» лобную кору и понять, что выходить на улицу даже две недели назад было куда менее опасно, чем сейчас».

Орлова посетовала, что этим людям, к сожалению, кажется, что, если они выйдут просто «на минуточку», ничего страшного не случится, и им все равно. И это уже вторая группа людей — антисоциальных.

«Такой немаловажный момент — они считают, что лучше других, — уверена психолог. — Такие люди с антисоциальным поведением, как только вводятся какие-то правила, просто за честь считают их нарушать. Это якобы свободолюбие, независимость. Но они просто не вышли из подросткового возраста: «А вот Баба-Яга против!»

Самое обидное здесь то, что люди, что инфантильные, что антисоциальные, нарушая режим самоизоляции, даже не представляют себе, как сильно рискуют не только своей жизнью, но и жизнью своих родных и близких, заключила Орлова.

Согласно новым данным оперативного штаба борьбы с коронавирусной инфекцией, за последние сутки в РФ подтверждено 2558 новых случаев заражения COVID-19 в 62-х регионах страны. При этом выписано 179 человек, также зафиксировано 18 летальных исходов, и 10 из них — в Москве.

За все время в России проведено более 1,3 миллиона тестов, выявлено 18 328 случаев заболевания коронавирусом, 148 человек умерло и 1 470 — выздоровело.

На данный момент из всех регионов только в Республике Алтай и Чукотском автономном округе, по официальным данным, не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19.