Минздрав рекомендовал рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на COVID-19

Москва, 13 апреля. Минздрав РФ рекомендует медикам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус. Такая рекомендация появилась сегодня на официальном сайте ведомства.

В Минздраве отметили, что сейчас заболеваемость сезонными ОРВИ пошла на спад на фоне нарастания заболеваемости COVID-19. В связи с этим врачам следует любой случай острой респираторной вирусной инфекции вне зависимости от эпидемиологического анамнеза рассматривать как подозрительный на COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 2 558 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших достигло 18 328. 1 470 пациентов уже выздоровело, 148 скончались.