Жуков под видом доставки продуктов во время карантина готовит столкновения с полицией

Москва, 13 апреля. Осужденный за экстремизм студент Высшей школы экономики Егор Жуков вместе со своими соратниками под видом оказания поддержки жителям Москвы запустил кампанию по дискредитации власти. Еще одна цель этого проекта «Взаимопомощь» — провокации в отношении правоохранительных органов в условиях введенного режима самоизоляции.

Жуков широко разрекламировал свое начинание. В Instagram команды студента-экстремиста появился пост о том, что в рамках «Взаимопомощи» москвичи, которые не могут покидать свои квартиры, будут получат продукты питания. Тут же Жуков призвал присоединяться к его команде волонтеров и, конечно, переводить деньги на указанные счета.

Интересно, что студент собирает деньги под видом будущей доставки продуктов, но совершенно не думает о том, как волонтеры будут передвигаться по городу. Дело в том, что все волонтерские организации должны быть зарегистрированы в Минюсте и выполнять требования властей в условиях эпидемии коронавируса. В противном случае, действия волонтеров могут быть расценены как нарушения установленных правил. Их могут оштрафовать или задержать. Однако Жукова это не волнует, сам он пакеты с едой носить не собирается, главное — собрать деньги, пишет «Политика сегодня».

В эфире телеканала «Дождь» он скатился до фейков, заявив, что в городе есть люди, которые якобы уже несколько дней не ели, потому что вынуждены сидеть дома. При этом он, видимо, забыл о том, что выходить в магазин за продуктами никому не запрещено, а пенсионерам уже оказывают помощь волонтеры других общественных организаций.

Жуков добавил, что все добровольцы его проекта готовы быть задержанными. Складывается впечатление, что экстремист очень рассчитывает на то, что их действительно задержат, ведь тогда можно будет поднять вой о том, в каком тоталитарном государстве мы живем.

Таким образом, все говорит о том, что «Взаимопомощь» Жукова направлена именно на привлечение к себе внимания, провокации и критику властей. Как и другие известные «либеральные» лидеры типа Навального он готов толкать молодых людей, решивших разносить продукты, на столкновения с полицией. Не исключено, что волонтеров проинструктируют о том, как нужно будет вести себя в случае проверки документов, чтобы провокация удалась наверняка.

И весь этот цирк будет организовываться на деньги россиян. Обратим внимание, что подобные схемы сейчас пытаются проворачивать мошенники. Если раньше они собирали пожертвования якобы для больных детей, то теперь «переобулись» в помощников пенсионерам и малоимущим семьям.

Жуков утверждает, что его команда за первые дни работы успели собрать около 300 тысяч рублей, и уже несколько десятков человек получили бесплатные продукты. Но при этом он почему-то не опубликовал ни одного отчета о потраченных деньгах.