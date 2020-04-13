Великий понедельник Страстной недели: что вспоминают, что можно есть, что нельзя делать

Для православных христиан с 13 апреля наступила Страстная неделя, предваряющая главный праздник всех христиан — Светлую Пасху Христову. Что вспоминают во все дни Страстной недели, что в этот день следует и нельзя делать, а также, что можно есть постящимся, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Все дни Страстной недели называются «великими», поэтому 13 апреля — это Великий понедельник.

Что вспоминают в Великий понедельник

В Великий понедельник верующие вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа. Завистливые браться продали Иосифа в рабство, где он претерпел жестокие муки. Страдания Иосифа в христианстве считаются прообразом мук Христа, что является символом связи Ветхого и Нового завета.

Также в Великий понедельник вспоминают другие евангельские события: проклятие Иисусом бесплодной смоковницы и притчи о двух сыновьях и о злых виноградарях, символизирующих отступившееся от веры человечество.

Кроме того, в Великий понедельник в храмах проводится чин мироварения — изготовление специального масла, которое называется миро и используется в таинстве крещения. Миро варят из смеси различных масел, смол и душистых трав в течение трех дней, процедура сопровождается специальными молитвами.

Что нужно делать в Великий понедельник

Великий понедельник — это время начала подготовки верующих к встрече Пасхи. В этот день принято тщательно убирать жилище, избавиться от ненужных вещей, перестирать всю одежду, чисто вымыться. Поэтому этот день по аналогии с первым днем Великого поста называют Чистый понедельник.

Что можно есть

В Великий понедельник по монастырскому уставу постящимся следует придерживаться сухоядения, возможно также полное воздержание от пищи. Мирянам дозволена горячая постная пища без масла.

Что нельзя делать

В Великий понедельник, как и во все дни Страстной недели, на Руси традиционно под запретом было веселье, пустые разговоры, мирские развлечения. Также в этот день запрещено лениться и залеживаться в постели, уклоняясь от уборки. Считается, что лентяям весь год придется жить в грязи.

Нельзя есть скоромную пищу, ссориться, браниться, допускать до себя злые мысли, отказывать в просьбах ближнему.

В связи с режимом самоизоляции из-за коронавируса крайне нежелательно посещение храмов, строго запрещено посещение кладбищ и выход из дома без крайней необходимости.