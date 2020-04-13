Пожар в Нотр-Дам де Пари: что известно о трагедии спустя год

Ровно год назад 15 апреля в столице Франции загорелся всемирно известный памятник культуры и архитектуры — собор Парижской Богоматери. В результате поистине трагических событий один из главных символов и гордость французской нации понес невосполнимые потери: пламя полностью уничтожило две трети крыши, сооруженной из дерева в XII-XIII веках, шпиль XIX века и множество реликвий. О том, что известно о сильнейшем в истории Нотр-Дама пожаре спустя год, — в материале Федерального агентства новостей.
Что предшествовало трагедии
В 2014 году из-за выявленного специалистами износа конструкций и частичного разрушения каменной кладки собора Министерство культуры Франции оценило стоимость ремонтных работ в 150 млн евро. К моменту пожара в апреле прошлого года строители уже вели ремонтные работы на шпиле и возвели вокруг крыши стальные леса. В ходе реконструкции они также сняли каменные, медные и бронзовые статуи, включая скульптуры двенадцати апостолов.
Пожар
15 апреля 2019 года в 18.20 по местному времени в соборе сработала пожарная сигнализация, после чего началась срочная эвакуация прихожан и туристов. Через 20 минут сигнализация сработала повторно, после чего администрация собора вызвала пожарных.
Источник открытого горения располагался в верхней части собора, на мансарде в основании шпиля. В течение часа огонь окутал деревянные конструкции, сооруженные в XII—XIII веках из 1300 дубов, а также центральный шпиль, который обрушился на свод потолка каменной кладки древнего сооружения.
Пожарные прибыли на место через 15 минут после вызова, однако быстро потушить пламя им не удалось. В общей сложности борьба с пожаром заняла 14 часов, в борьбе с огнем принимало участие около 400 человек.
Причины пожара
Предполагается, что причиной возникновения открытого горения могли стать реставрационные работы, проводимые в соборе. Внутри культового сооружения было много деревянных частей.
20 апреля французская прокуратура сообщила, что после тщательного анализа фотографий и доступных видеозаписей, предоставленных очевидцами, стало ясно — пожар начался в центральной части крыши, рядом с основанием шпиля. Следователи предположили, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
Ущерб
— Пожар практически полностью разрушил шпиль, построенный в XIX веке.
— Были уничтожены две трети крыши, сложенной из дерева в XII—XIII веках.
— Уничтожены часы.
— Уничтожены южное и западное окна-розы.
— Пострадала часть внутренних помещений.
— От сильного задымления значительно пострадала часть размещенных внутри картин.
— Повреждения получил установленный внутри здания орган.
Что удалось спасти
— Фасад с башнями.
— Северное окно-роза.
— Колокола.
— Алтарь.
— Терновый венец Иисуса Христа.
— Туника Святого Людовика.
— Церковная утварь из ризницы.
— Снятые до пожара 16 медных статуй.
Восстановление собора
По оценке специалистов, реконструкция собора может занять от 15 до 20 лет, однако президент Франции Эммануэль Макрон поставил задачу восстановить собор в течение пяти лет. Французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт выразил уверенность, что цена восстановления поврежденной части собора Парижской Богоматери составит приблизительно миллиард евро.
На восстановление собора может пойти древесина из Ганы, подводный лес из водохранилища.
Нотр-Дам де Пари
Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре французской столицы, один из главных символов Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в 4-м городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера.
Строился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163-1345 годов. Западный фасад и башни были построены во второй четверти XIII века. Один из первых больших готических соборов c шестичастным нервюрным сводом.