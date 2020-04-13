Пожар в Нотр-Дам де Пари: что известно о трагедии спустя год

Ровно год назад 15 апреля в столице Франции загорелся всемирно известный памятник культуры и архитектуры — собор Парижской Богоматери. В результате поистине трагических событий один из главных символов и гордость французской нации понес невосполнимые потери: пламя полностью уничтожило две трети крыши, сооруженной из дерева в XII-XIII веках, шпиль XIX века и множество реликвий. О том, что известно о сильнейшем в истории Нотр-Дама пожаре спустя год, — в материале Федерального агентства новостей.

В 2014 году из-за выявленного специалистами износа конструкций и частичного разрушения каменной кладки собора Министерство культуры Франции оценило стоимость ремонтных работ в 150 млн евро. К моменту пожара в апреле прошлого года строители уже вели ремонтные работы на шпиле и возвели вокруг крыши стальные леса. В ходе реконструкции они также сняли каменные, медные и бронзовые статуи, включая скульптуры двенадцати апостолов.

Пожар

15 апреля 2019 года в 18.20 по местному времени в соборе сработала пожарная сигнализация, после чего началась срочная эвакуация прихожан и туристов. Через 20 минут сигнализация сработала повторно, после чего администрация собора вызвала пожарных.

Источник открытого горения располагался в верхней части собора, на мансарде в основании шпиля. В течение часа огонь окутал деревянные конструкции, сооруженные в XII—XIII веках из 1300 дубов, а также центральный шпиль, который обрушился на свод потолка каменной кладки древнего сооружения.

Пожарные прибыли на место через 15 минут после вызова, однако быстро потушить пламя им не удалось. В общей сложности борьба с пожаром заняла 14 часов, в борьбе с огнем принимало участие около 400 человек.