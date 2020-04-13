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Пожар в Нотр-Дам де Пари: что известно о трагедии спустя год
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    Пожар в Нотр-Дам де Пари: что известно о трагедии спустя год

    Пожар в Нотр-Дам де Пари: что известно о трагедии спустя год

    15 апреля 2019 года пожар едва не уничтожил полностью всемирно известный памятник архитектуры — собор Парижской Богоматери.
    11:00 15 Апреля 2020
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    Ровно год назад 15 апреля в столице Франции загорелся всемирно известный памятник культуры и архитектуры — собор Парижской Богоматери. В результате поистине трагических событий один из главных символов и гордость французской нации понес невосполнимые потери: пламя полностью уничтожило две трети крыши, сооруженной из дерева в XII-XIII веках, шпиль XIX века и множество реликвий. О том, что известно о сильнейшем в истории Нотр-Дама пожаре спустя год, — в материале Федерального агентства новостей.

     

    Что предшествовало трагедии

    Годовщина пожара в соборе Парижской Богоматери

    В 2014 году из-за выявленного специалистами износа конструкций и частичного разрушения каменной кладки собора Министерство культуры Франции оценило стоимость ремонтных работ в 150 млн евро. К моменту пожара в апреле прошлого года строители уже вели ремонтные работы на шпиле и возвели вокруг крыши стальные леса. В ходе реконструкции они также сняли каменные, медные и бронзовые статуи, включая скульптуры двенадцати апостолов.

     

     

    Пожар

    Годовщина пожара в соборе Парижской Богоматери

    15 апреля 2019 года в 18.20 по местному времени в соборе сработала пожарная сигнализация, после чего началась срочная эвакуация прихожан и туристов. Через 20 минут сигнализация сработала повторно, после чего администрация собора вызвала пожарных.
    Источник открытого горения располагался в верхней части собора, на мансарде в основании шпиля. В течение часа огонь окутал деревянные конструкции, сооруженные в XII—XIII веках из 1300 дубов, а также центральный шпиль, который обрушился на свод потолка каменной кладки древнего сооружения.
    Пожарные прибыли на место через 15 минут после вызова, однако быстро потушить пламя им не удалось. В общей сложности борьба с пожаром заняла 14 часов, в борьбе с огнем принимало участие около 400 человек.

     

    Причины пожара

    Годовщина пожара в соборе Парижской Богоматери

    Предполагается, что причиной возникновения открытого горения могли стать реставрационные работы, проводимые в соборе. Внутри культового сооружения было много деревянных частей.
    20 апреля французская прокуратура сообщила, что после тщательного анализа фотографий и доступных видеозаписей, предоставленных очевидцами, стало ясно — пожар начался в центральной части крыши, рядом с основанием шпиля. Следователи предположили, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

     

     

    Ущерб

    Годовщина пожара в соборе Парижской Богоматери

    — Пожар практически полностью разрушил шпиль, построенный в XIX веке.
    — Были уничтожены две трети крыши, сложенной из дерева в XII—XIII веках.
    — Уничтожены часы.
    — Уничтожены южное и западное окна-розы.
    — Пострадала часть внутренних помещений.
    — От сильного задымления значительно пострадала часть размещенных внутри картин.
    — Повреждения получил установленный внутри здания орган.

     

     

    Что удалось спасти

    Годовщина пожара в соборе Парижской Богоматери

    — Фасад с башнями.
    — Северное окно-роза.
    — Колокола.
    — Алтарь.
    — Терновый венец Иисуса Христа.
    — Туника Святого Людовика.
    — Церковная утварь из ризницы.
    — Снятые до пожара 16 медных статуй.

     

     

    Восстановление собора

    Годовщина пожара в соборе Парижской Богоматери

    По оценке специалистов, реконструкция собора может занять от 15 до 20 лет, однако президент Франции Эммануэль Макрон поставил задачу восстановить собор в течение пяти лет. Французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт выразил уверенность, что цена восстановления поврежденной части собора Парижской Богоматери составит приблизительно миллиард евро.
    На восстановление собора может пойти древесина из Ганы, подводный лес из водохранилища.

     

     

    Нотр-Дам де Пари

    Годовщина пожара в соборе Парижской Богоматери

    Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре французской столицы, один из главных символов Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в 4-м городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера.
    Строился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163-1345 годов. Западный фасад и башни были построены во второй четверти XIII века. Один из первых больших готических соборов c шестичастным нервюрным сводом.
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