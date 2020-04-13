Кремль призвал не сгущать краски вокруг падения доходов из-за коронавируса

Москва, 13 апреля. Правительство РФ принимает во внимание все оценки, касающиеся падения доходов россиян, и разрабатывает необходимые меры, чтобы поддержать жителей страны в период эпидемии коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Время непростое, <…> неизбежны негативные влияния на уровень доходов. Поэтому разрабатываются меры поддержки. Все оценки принимаются во внимание правительством», — отметил Песков.

Также представитель Кремля сообщил, что власти в курсе происходящего в регионах.