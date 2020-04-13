Путин проведет совещание по эпидемиологической ситуации в РФ

Москва, 13 апреля. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по эпидемиологической ситуации, в котором примут участие мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Татьяна Голикова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кроме того, Путин проведет международный телефонный разговор.

В понедельник у президента также запланирована встреча с президентом-председателем правления ВТБ Андреем Костиным по вопросу поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин назвал борьбу с коронавирусом первостепенной задачей на сегодняшний день. Он отметил, что власти РФ делают все возможное для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. Премьер-министр заявил, что «распространение коронавирусной инфекции — это серьезное испытание, через которое проходит и Россия, и весь мир».

Мишустин ранее заявил, что российские власти в ситуации с распространением коронавирусной инфекции действуют на опережение. По его словам, любое промедление здесь затруднит превентивные меры по сдерживанию распространения инфекции.

Китайские власти сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Власти России принимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом: введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, рестораны, бары и кинотеатры. Многие организации перешли на удаленку, а вузы и школы продолжают процесс обучения дистанционно.