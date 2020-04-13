«Новая газета» использует «Синдикат-100» для получения 5 млн долларов помощи из США

В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса, а в это же время правительство США запустило новый проект по вмешательству во внутренние дела третьих стран. Бюро по вопросам демократии, прав человека и труду (DRL) Госдепартамента США объявило о создании Фонда основных свобод DRL (DRL Fundamental Freedoms Fund), который займется спонсированием организаций, «реагирующих на угрозы для фундаментальных свобод».

5 миллионов долларов для «Синдиката-100»

Бюджет фонда составляет более пяти миллионов долларов, финансирование продлится от двух до трех лет, а все деньги достанутся только одному победителю. Что интересно, претендовать на деньги могут только объединения из четырех и более организаций с широким охватом аудитории.

При этом консорциум может состоять как из некоммерческих, так и из коммерческих организаций. То есть Госдепартамент намерен работать не только широко, но и комплексно. Учитывая заявленные цели фонда, можно предположить, что финансирование получит объединение, в которое войдут зарегистрированные оппозиционные СМИ, блогеры и правозащитные организации.

Победитель будет объявлен не ранее 23 апреля, когда завершится прием заявок. Однако есть мнение, что конкурс является лишь формальностью, а объект финансирования уже известен. Так, авторы Telegram-канала «АнтиПропаганда» обратили внимание на интересное совпадение. Оказывается, Фонд основных свобод DRL был создан всего через 10 дней после того, как в России сразу 25 либеральных СМИ объединились в «Синдикат-100».

В новый консорциум вошли такие издания, как «Дождь», «Эхо Москвы» и другие, которые ранее уже были замечены в получении иностранного финансирования. Формально лидера в «Синдикате» нет, но инициатива объединить усилия сразу нескольких оппозиционных редакций принадлежит главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Сама НГ ранее также была замечена в иностранном финансировании. Известно, что деньги в издание шли как минимум из США и Нидерландов.

Денежный поток прервался в 2017 году, когда в закон «О СМИ» были внесены поправки об иноагентах. Многие либеральные редакции встали перед выбором — честно информировать читателей о своих спонсорах либо отказаться от «белых» схем финансирования из-за рубежа. В ответ оппозиционные СМИ начали изобретать обходные пути для получения денег.

Так, «Новая газета» запустила проект «Соучастники», через который любой гражданин России может «пожертвовать» деньги изданию. Что это за граждане и откуда они сами получают деньги, установить не представляется возможным, поэтому зарубежные структуры и сегодня могут переводить деньги СМИ через подставных лиц. Однако такая схема нестабильна и сложна в исполнении.

Новым шагом Запада с российскими законами может оказаться как раз Фонд основных свобод DRL. Как уже упоминалось, он будет работать только с консорциумом из нескольких организаций, а «Синдикат-100» подходит под это требование, как отметила «АнтиПропаганда». При этом в описании схемы готовящегося соглашения указано, что в консорциуме должна быть одна главная организация, с которой Госдепартамент США и будет вести дела.

То есть деньги и указания будет получать только одна организация, а выполнять работу все. Если спонсирование действительно получит «Синдикат», то достаточно будет оформить лишь одно СМИ из 25 иноагентом, остальные же члены будут якобы ни при чем, ведь «Синдикат-100» — объединение формальное. Маловероятно, что роль жертвы возьмет на себя «Новая газета», скорее всего, это будет неприметное региональное СМИ, через которое Муратов сможет распределять финансовые потоки.

Учитывая тот факт, что все СМИ из «Синдиката», среди прочего, специализируются на освещении митингов, протестов и массовых беспорядков в антиправительственной тональности, авторы канала выразили уверенность, что Госдепартамент США специально сформировал фонд для финансирования нового объединения.

Удивительные совпадения

Мы подробно изучили и другую официальную информацию о Фонде основных свобод DRL и нашли дополнительные свидетельства того, что Штаты намерены потратить пять миллионов долларов именно на российские оппозиционные СМИ.

На официальной странице фонда перечислены события, которые в ближайшие три года должен будет освещать в «нужном» ключе условный «Синдикат». К ним относятся внеочередные выборы, смена правительства, подавление гражданского общества, новое законодательство, которое оказало бы значительное влияние на свободы и ухудшение положения СМИ.

«Вынуждающие к действию события» определяются, но не ограничиваются: внеочередные выборы, неожиданная смена правительства, рост насилия/подавление гражданского общества, новое законодательство, которое оказало бы значительное влияние на основные свободы, и быстрое ухудшение состояния средств массовой информации».

Набор событий довольно обширный и трудно прогнозируемый. Однако все они или недавно произошли, или вскоре произойдут в России, особенно если смотреть через призму либеральной пропаганды.

Так, 15 января во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил внести в конституцию ряд поправок. Одна из них закрепляет приоритет российского законодательства над международным в рамках внутренних отношений. Предсказуемо, что несистемная оппозиция отнеслась к нововведению негативно, ведь оно ограничивает возможности Запада по вмешательству во внутренние дела России. Поправки к конституции как нельзя лучше подпадают под тезис DRL о новом законодательстве.

На фоне подготовки к внесению поправок в основной закон страны правительство Дмитрия Медведева добровольно ушло в отставку, чтобы парламент и президент смогли сформировать новую команду, отвечающую новым условиям работы. Новое правительство возглавил Михаил Мишустин. А тезис фонда DRL вновь написан будто специально под Россию.

Что касается СМИ, то положение либеральных изданий действительно ухудшается. В России планомерно ужесточаются законы об иноагентах и фейках. Получающие финансирование из-за рубежа издания теперь обязаны рассказывать своей аудитории, на чьи деньги создаются их «сенсации», а сами эти «сенсации», основанные на недостоверной информации, публиковать становится крайне затратно. И вновь тезис DRL.

Далее. Упомянутые выше поправки в конституцию вступят в полную силу только в случае их одобрения на всенародном голосовании. В случае положительного решения депутаты Госдумы планировали последовать примеру правительства и организовать досрочные выборы. От инициативы отказались из-за позиции КПРФ. Решение было принято на заседании 11 марта, через день после того, как Госдепартамент публично объявил о новом фонде. Таким образом, на 9 марта в России все еще существовала большая вероятность проведения досрочных выборов, что совпадало с тезисом DRL.

Решающий день

Хорошо видно, что темы, которые должен будет отрабатывать победивший консорциум, полностью совпадают с политической ситуацией в России. Каждый из пунктов по отдельности может происходить и в других странах, где США пытаются подмять правительства под собственный контроль, но совпадения всех четырех тезисов нет больше нигде.

На этом «случайные совпадения» не заканчиваются. Как упоминалось в начале нашей статьи, авторы «АнтиПропаганды» отметили подозрительное совпадение в датах создания «Синдиката-100» и Фонда основных свобод DRL. А наше внимание привлекла дата окончания «торгов» — 23 апреля. То есть победитель мог быть объявлен Госдепартаментом уже на следующий день после проведения в России всенародного голосования по поправкам к конституции. Решение о переносе голосования появилось только 25 марта, так что на изначальные планы США повлиять не могло.

Выходит, что решение о финансировании российских либералов дополнительными пятью миллионами долларов принималось бы по итогам всенародного голосования. Если бы россияне их не поддержали, то у оппозиции не было бы поводов выходить с протестами на улицы, а если бы поддержали, то либералы начали бы процесс по штампованию пусть малочисленных, но частых митингов. А десятки оппозиционных СМИ, в том числе «Синдикат-100», ежедневно заваливали бы аудиторию десятками статей с завышенными данными, вбросами и фейками, на что, конечно же, потребовались бы деньги.

Заказ на нацизм, религиозные конфликты и пропаганду ЛГБТ

Отметим еще несколько особенностей, которые упомянуты в официальных данных о Фонде основных свобод DRL, они дают представление, какие новшества Госдепартамент припас на будущее. Например, Штаты не просто дают деньги, но могут навязывать своим подопечным собственные проекты. Такой пункт снимает любые вопросы о непредвзятости и независимости проамериканских СМИ и НКО.

«DRL может обратиться к консорциуму с идеей для проекта, или консорциум может предложить идею проекта для DRL, но стороны будут сотрудничать, чтобы разработать проект, который будет реализован одним или несколькими членами консорциума».

Крайне любопытно звучит требование DRL к программам, которые должен предлагать и отрабатывать консорциум. Они обязаны быть направлены на включение в «правозащитную» деятельность групп населения на основе их вероисповедания, расы, национальности, сексуальной ориентации, гендера и инвалидности.

«Программы должны быть нацелены на работу с группами, имеющими перспективы, связанные с их религией, гендером, инвалидностью, расой, этнической принадлежностью и/или сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью».

Тут вновь можно заметить параллель с поправками к конституции. Наибольший резонанс в либеральной прессе вызвали так называемые косметические изменения, которые не оказывают прямого влияния на жизнь граждан, но декларируют путь развития страны. Например, множество негативных комментариев оппозиция направила в адрес инициативы упоминания Бога в конституции. Это якобы нарушает права представителей других вероисповеданий. Однако главы и представители основных конфессий в России идею одобрили. Но формальный повод для недовольства у российской оппозиции сохраняется, ведь всегда можно найти или создать самим религиозные секты или раскольников.

Еще одна неприемлемая для оппозиции поправка — это упоминание русского народа как государствообразующего. По мнению либеральных «экспертов», такие слова якобы принижают роль других народов, входящих в состав России. Они нарочно вырывают эти слова из текста поправки, которая на деле звучит следующим образом.

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

То есть упоминание русского народа как государствообразующего лишь обосновывает выбор государственного языка, не более. Но для оппозиционной прессы, которая позволяет себе перевирать и коверкать истинный смысл поправок, остается простор для манипуляций на национальной почве.

А тезис DRL о гендерах и лицах нетрадиционной сексуальной ориентации либералы продвигали до поправок. Однако ЛГБТ-сообщество до сих пор не пользуется в России народной поддержкой, поэтому может рассматриваться Госдепартаментом как новое протестное направление для защиты «свобод».

Нарушенные планы

Хорошо видно, что в документации Фонда основных свобод DRL практически все тезисы, требования и заявленные направления работы прямо пересекаются с актуальной политической ситуацией в России. А значит, пять миллионов долларов действительно могут предназначаться российским либеральным СМИ для отработки «антиконституционных» протестов, почву для которых уже несколько месяцев готовит несистемная оппозиция.

Стоит отметить, что именно упомянутая ранее «Новая газета» активнее всего из оппозиционных СМИ освещала работу над поправками к конституции. На сайте издания не только появлялись негативные статьи, но публиковалось сразу несколько открытых писем и петиций с призывами помешать работе экспертной комиссии и правительства в формировании комплекса поправок. Это можно рассматривать как рекламную акцию, в рамках которой НГ продемонстрировала заказчикам свои возможности, ведь основная работа начнется только после всенародного голосования, когда окончательно решится, будут ли внесены поправки.

Однако новое четко спланированное вмешательство США во внутренние дела РФ оказалось нарушено пандемией нового коронавируса. В самой России многие политические процессы оказались заморожены или перенесены, а руководству Штатов, где от вируса ежедневно погибает уже более двух тысяч человек, тоже не до интриг. Вполне вероятно, что пятимиллионный бюджет фонда DRL будет освоен не раньше осени, когда эксперты прогнозируют спад эпидемии. Если, конечно, США к тому времени еще будут в силах сорить деньгами.