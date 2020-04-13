Госавтоинспекция перестанет принимать экзамены на права из-за коронавируса

Москва, 13 апреля. В России из-за ситуации с коронавирусом временно приостановили сдачу экзаменов на водительские права. Об этом заявил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

Он напомнил, что автошколы также временно приостановили свою работу на фоне эпидемии COVID-19, в связи с этим Госавтоинспекция приняла решение приостановить прием экзаменов на право управления транспортными средствами.

Сроки приостановки приема экзаменов пока не определены — все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах и соответствующих решений властей.

Помимо этого, как отметил Понарьин, ГАИ начала в особом порядке обменивать права и регистрировать автомобили. Теперь эти процедуры можно получить только по предварительной через портал госуслуг. При этом за нарушение сроков регистрации автомобилей ГАИ решила временно не будет наказывать водителей.