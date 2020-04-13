В Минпросвещения допустили, что сроки сдачи ЕГЭ могут быть скорректированы

Москва, 13 апреля. Сроки сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут быть скорректированы, сообщили в Министерстве просвещения РФ.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заметил, что соответствующее предложение рассматривается из-за распространения коронавирусной инфекции. Начало единого государственного экзамена предварительно запланировано на 8 июня.

«В части единого государственного экзамена — сроки пока перенесены на июнь, 8 июня. Понятно, что, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, мы будем, возможно, этот срок корректировать, но пока принято такое решение», — цитирует ТАСС слова Кравцова.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил, что предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ. Сенатор Игорь Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей обсудил эту инициативу. По его мнению, отменить ЕГЭ в 2020 году невозможно, так как вся система итоговой аттестации школьников сведена к этому формату.