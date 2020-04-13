Малькевич объяснил важность важность ужесточения наказания за оскорбления в Интернете

Москва, 13 апреля. Средства массовой информации обратили внимание на предложение Фонда защиты национальных ценностей ужесточить наказание за оскорбления в Интернете. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ и глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Он напомнил, что в настоящее время ответственности за травлю в Сети в законодательстве РФ нет. Существуют уголовные наказания за угрозу убийством и причинением тяжкого вреда здоровью (статья 119 УК РФ), клевету (статьи 128.1 и 298 УК РФ), оскорбление (статья 130 УК РФ) и доведение до самоубийства (статья 110 УК РФ), заметил Малькевич.

Предложенные ФЗНЦ поправки поддержали члены Федерального собрания, сенаторы и юристы. Александр Малькевич напомнил о словах адвоката Марии Ярмуш, которая заявила, что «сейчас только если представитель власти будет оскорблен, это будет являться составом преступления».

«Легкость и дистанционность общения в сети создает у многих пользователей ощущение вседозволенности и безнаказанности», — процитировал Александр Малькевич слова сенатора Ирины Рукавишниковой.

Также, как подчеркнул глава ФЗНЦ, идею поддержал зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев. Он назвал тему актуальной и живой.

«Есть опыт зарубежных стран, где очень жестко такие вещи блокируются и вводится ответственность. Стоит все изучить, подключить экспертное сообщество, посмотреть на критику. Но проблема действительно существует», — отметил Максим Кудрявцев.

По словам Малькевича, в Сети некоторые либеральные журналисты начали заявлять, что «власть хочет сажать за клевету». Он добавил, что «либеральные журналисты», как обычно, все передернули — про «неудобные» для них темы (вроде угрозы убийством) сознательно не пишут».