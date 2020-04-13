Российские ученые предложили способ диагностики COVID-19 по рентген-снимкам

Новосибирск, 13 апреля. Исследователи Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН придумали способ диагностики коронавируса с помощью рентген-снимков и данных тепловизоров. Об этом сообщила ответственный секретарь рабочей группы по борьбе с COVID-19 при научном учреждении Ольга Дорохова.

Идея заключается в совмещении в одной программе термографических и рентгенографических данных. Кроме того, в системе будут указаны данные автоматического картирования органов на основе контуров рентгеновского снимка.

«Подход назвали «комплексная термо- и рентгенографическая функциональная диагностика для формирования прогнозного сценария осложнений при COVID-19», — отметила Дорохова.

По ее словам, благодаря возможностям тепловизоров, которые анализируют тепловое излучение тела в инфракрасном диапазоне, медики смогут обнаружить патологии в организме. Кроме того, для диагностики потребуются рентгеновский аппарат, компьютер и мобильный термовизор.

Метод, который предложили российские ученые, учитывает индекс массы тела и долю жировых отложений. Данные показатели наиболее важны при диагностике заболевания. При этом применять данный подход сможет медработник с любым уровнем квалификации.