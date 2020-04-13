Путин примет участие в онлайн-саммите ЕАЭС 14 апреля

Москва, 13 апреля. Президент России Владимир Путин и лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза проведут онлайн-саммит, главной темой которой станет борьба с коронавирусной инфекцией.

Как уточнила пресс-служба Кремля, видеоконференция пройдет 14 апреля. На повестке стоит также и вопрос совместных действий членов ЕАЭС по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержанию экономической стабильности стран, входящих в союз.

Планируется, что по итогам встречи будет принято совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета.