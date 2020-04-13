Коронавирус 13 апреля в РФ и мире: свежая статистика, Китай ждет новую волну, кризис в США

В Китае ожидают вторую волну распространения нового типа коронавируса, а в США был объявлен режим крупного бедствия. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 13 апреля

— Всего зараженных 1 855 830 (+72 955 за сутки) — Скончались 114 244 (+5418 за сутки) человек — Излечилось 405 339 (+27 841 за сутки) пациента

Данные по РФ на утро 13 апреля

На 13 апреля 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 18 328 (+2 558), выздоровело 1470 (+179), умерло 148 (+18). Лидерство по числу заболевших сохраняют Москва (+1355), Московская область (+495) и Санкт-Петербург (+121).

Данные по Украине на 13 апреля

По последним данным, на территории Украины официально было зарегистрировано 3102 (+325 за сутки) случая инфицирования новым типом коронавируса. Всего скончалось 93 человека (+10 за сутки), выздоровело 97 (+8 за сутки).

Вторая волна

Человечество вряд ли сможет одолеть пандемию коронавируса летом текущего года, уже в ноябре возможна вторая волна заболевания. Об этом пишет «Хуаньцюван», ссылаясь на заведующего инфекционным отделением шанхайской больницы «Хуашань», главу шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжана Вэньхуна.

«Вспышки <...> начали возникать в странах Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, поэтому, согласно существующей математической модели, <...> когда наступит зима, все снова будут сидеть дома, собираться группами», — добавил он.

Однако благодаря опыту, который был приобретен во время текущей эпидемии коронавируса, в частности в области диагностики, следующая волна не должна быть такой серьезной.

Режим крупного бедствия

Ситуация в Соединенных Штатах продолжает усугубляться. Американский лидер Дональд Трамп ввел во всех штатах страны режим крупного бедствия.

«Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу», — сообщил официальный представитель Белого дома Джадд Дир.

Только по официальным данным, в США было выявлено 530 тысяч больных новых типом коронавируса, скончались 20 508 человек. Соединенные Штаты уже обогнали по числу жертв Италию. Самая плачевная ситуация с коронавирусом в Нью-Йорке, где каждый день умирают по 700 человек.