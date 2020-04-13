Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Дочь Гузеевой ужаснула подписчиков матери эксцентричным видео

42
0 Оставить комментарий

Дочь Гузеевой ужаснула подписчиков матери эксцентричным видео

Москва, 13 апреля. Дочь ведущей программы «Давай поженимся!» и актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова ужаснула подписчиков матери необычным макияжем. Эксцентричное видео, снятое 20-летней девушкой, одна из самых известных свах страны показала на своей странице в Instagram.

На видео Бухарова предстала перед пользователями соцсети с бледным лицом и «улыбкой Джокера». Под глаза девушка приклеила крупные капли, напоминающие слезы. В ролике дочь Гузеевой подпевает треку When I grow up шведского проекта Fever Ray.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не бойтесь! Ничего не бойтесь!????‍♂️????‍♂️????‍♂️

A post shared by Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) on

Ранее Гузеева уже закрывала комментарии на своей странице в Instagram, однако на этот раз телеведущая решила дать возможность подписчикам поделиться своим мнением. На дочь актрисы тут же обрушился шквал критики.

«Какой ужас, теперь я не усну», — написали в комментариях.

«Что за жесть?!» — прокомментировала одна из подписчиц.

«Вот так карантин у вас проходит», — отметили в Instagram.

Также в соцсети предположили, что Гузеева где-то оставила свой телефон, а ее дочь сама публикует видео. Вскоре после публикации ролика с Бухаровой актриса вновь запретила комментирование на своей странице.

«Слишком много расплодилось уродов», — так пояснила нежелание общаться с подписчиками Гузеева, когда закрывала комментарии в первый раз.

Новости партнеров

Источник: Instagram
Новости партнеров