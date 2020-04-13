Дочь Гузеевой ужаснула подписчиков матери эксцентричным видео

Москва, 13 апреля. Дочь ведущей программы «Давай поженимся!» и актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова ужаснула подписчиков матери необычным макияжем. Эксцентричное видео, снятое 20-летней девушкой, одна из самых известных свах страны показала на своей странице в Instagram.

На видео Бухарова предстала перед пользователями соцсети с бледным лицом и «улыбкой Джокера». Под глаза девушка приклеила крупные капли, напоминающие слезы. В ролике дочь Гузеевой подпевает треку When I grow up шведского проекта Fever Ray.

Ранее Гузеева уже закрывала комментарии на своей странице в Instagram, однако на этот раз телеведущая решила дать возможность подписчикам поделиться своим мнением. На дочь актрисы тут же обрушился шквал критики.

«Какой ужас, теперь я не усну», — написали в комментариях.

«Что за жесть?!» — прокомментировала одна из подписчиц.

«Вот так карантин у вас проходит», — отметили в Instagram.

Также в соцсети предположили, что Гузеева где-то оставила свой телефон, а ее дочь сама публикует видео. Вскоре после публикации ролика с Бухаровой актриса вновь запретила комментирование на своей странице.