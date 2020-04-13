Прогрессивная Швеция жертвует стариками в угоду своей свободе. Колонка Голоса Мордора

У Швеции свой, особый путь. Оно и понятно. Как-никак одна из самых развитых, прогрессивных и свободных стран мира, образец мультикультурализма и толерантности. Личные свободы для шведов очень святы, наверное, больше, чем в других странах мира. К сожалению, маленькой молекуле РНК в оболочке из белка об этом ничего неизвестно.

С самого начала эпидемии Швеция решила взять курс на выработку «коллективного иммунитета». Надо признать, что не одна Швеция. Такой же тактики решили придерживаться в Нидерландах и Великобритании, но только этих двух стран хватило ненадолго. Можно сказать, что правительства под давлением ученых и медиков вовремя взялись за голову. Коллективный иммунитет — это отлично, но, если к нему надо идти ценой многочисленных жертв и переполненных больниц, вряд ли оно того стоит. Но шведы решили иначе. Эксперимент продолжается до сих пор. Единственное, что позволили себе власти, — попросить население быть осторожным, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Насколько это возможно в условиях, когда работают все магазины, салоны красоты, бары и рестораны, не объяснили. Пусть, мол, свободные шведы разбираются сами.

Результат эксперимента виден уже сейчас. Заболевших 10 483 человека. Умерло от коронавируса 899. Тут статистика наверняка немного лукавит. Дело в том, что очень многие не умирают конкретно от коронавируса, а умирают от своих старых болячек, которые из-за COVID-19 бесконтрольно обостряются. Вот, наверное, врачи и пишут в графу «причина смерти» именно эти болячки, а не коронавирус. Но даже и так цифры по Швеции не внушают оптимизма, особенно если учесть, что население страны — всего 10 с хвостиком миллионов человек. Ученые уже бьют тревогу, требуя от государства принятия каких-либо срочных противоэпидемических мер, но правительство реагирует не особо. Эксперимент продолжается. И продолжают гибнуть люди. Большей частью те, у кого и так не все хорошо со здоровьем и кто находится в преклонном возрасте. Надеюсь, что это не так, но уж очень похоже, что самая прогрессивная страна решила пожертвовать своими стариками, а заодно облегчить работу пенсионных фондов, ради этого «коллективного иммунитета». Который, кстати, может вырабатываться годами.

Швецией очень восхищаются всяческие любители беспредельной свободы, например либертарианцы. Оно и понятно, они трактуют свободу как нечто личное и неприкосновенное, а на остальных попросту наплевать. Эдакое возвращение в каменный век на современный лад. Кто сильнее, тот и прав, тот и выживет. Их совершенно не смущает, что в мире по этому пути решила пойти одна лишь Швеция. Даже ее скандинавские соседи ввели у себя ограничения на передвижение и предпочли приостановить экономическую деятельность, лишь бы не терять людей. В Великобритании и Нидерландах схватились за голову тогда, когда кривая по заболевшим коронавирусом резко поползла вверх. Но лучше поздно, чем никогда.

Российские власти попробовали ввести ограничения буквально сразу, с начала эпидемии. Сначала это было сделано в очень мягкой форме — всех попросту попросили остаться дома. Одну неделю. Но слишком многие восприняли эту неделю как дополнительный отпуск, а погода была на удивление хороша, и целые толпы устремились в парки и лесопосадки с мангалами и замаринованным мяском. Что удивительно — особенно массово это происходило в Москве, городе, который по населению больше той же Швеции и является огромным транспортным хабом. Городе, по которому коронавирус ударил в первую очередь.



Через неделю московские власти ужесточили режим, но опять же по-человечески. Тем более что цифры по заболеваемости начали расти. И этого очень многие не поняли. И, в общем-то, плевать, что они не думают сами о себе — они не думают и о других, кого могут заразить и фактически убить. И вот тогда случился самый настоящий кошмар для всех «любителей свобод». В Москве для поддержания режима самоизоляции ввели цифровые пропуска. Начался вселенский вой об ограничении свобод, кое-кто из особенно подлых и лживых даже сравнил эти пропуска с концлагерными номерами.

Но почему все забывают, что до этого было две недели и две просьбы просто оставаться дома? Было очень тяжело посидеть дома одну, первую неделю? Вполне возможно, что статистика сейчас была бы совершенно иной и режим самоизоляции значительно смягчили. Нет. Шашлычки и водочка оказались важнее. Так же как, наверное, свобода для шведов. И никто не хочет думать о том, что это может стоить кому-то жизни.