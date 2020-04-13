Кудрин дал прогноз по ВВП России в период пандемии

Москва, 13 апреля. Падение значения валового внутреннего продукта в РФ составит около 5% по итогам 2020 года, если карантинные меры продлятся, заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. По его словам, россияне сейчас сидят на режиме самоизоляции, который может быть продлен.

«Какие-то отрасли будут по-прежнему в очень жестком положении, или конкретные регионы», — подчеркнул он.

Как пишет РБК, по словам Кудрина, падение ВВП РФ будет ближе к 5%.

«Очень трудно дать строгие оценки», — подчеркнул он.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин назвал борьбу с коронавирусом первостепенной задачей на сегодняшний день. Он отметил, что власти РФ делают все возможное для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. Премьер-министр заявил, что «распространение коронавирусной инфекции — это серьезное испытание, через которое проходит и Россия, и весь мир».

Мишустин ранее заявил, что российские власти в ситуации с распространением коронавирусной инфекции действуют на опережение. По его словам, любое промедление здесь затруднит превентивные меры по сдерживанию распространения инфекции.

Китайские власти сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Власти России принимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом: введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, рестораны, бары и кинотеатры. Многие организации перешли на удаленку, а вузы и школы продолжают процесс обучения дистанционно.