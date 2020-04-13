Дочь Заворотнюк ответила на слухи о беременности

Москва, 13 апреля. Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла сообщения о своей беременности. Девушка отреагировала на слухи в Instagram.

Анна Заворотнюк решила внести ясность по поводу своего положения. Неожиданно девушка ответила на вопрос подписчика в комментариях.

«Анечка, в СМИ говорят, что ты беременна, это правда?» — спросила одна из поклонниц.

В ответ дочь «прекрасной няни» сообщила, что это неправда, «как и все, что говорят в СМИ».

Поводом для слухов об интересном положении Анны Заворотнюк стал ее загадочный комментарий к одному из фото.

«Где есть любовь, там есть жизнь», — написала она в своем аккаунте.

Примечательно, что дискуссия о беременности развернулась под снимком, на котором отчетливо виден плоский живот девушки, тем не менее поклонники решили прояснить ситуацию.

Ранее Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками в Instagram тем, что переживает сложный период в жизни. Трудности связаны с тяжелым онкологическим заболеванием матери. Неутешительный диагноз актрисе был поставлен еще в августе 2019 года. С тех пор родственники Анастасии Заворотнюк продолжают игнорировать требования общественности опубликовать подробности хода лечения и самочувствия артистки, передает телеканал «360».