В ДНР обвинили Зеленского лицемерии из-за анонса нового разведения войск в Донбассе

Все предложения республик о разведении сил и средств на линии разграничения игнорируются именно украинской стороной. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Олег Онопко.

Новый развод

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое разведение сил и средств на территории Донбасса. Во время своего визита на линию соприкосновения в Донбассе украинский лидер обратил внимание на эффективность разведения войск для снижения интенсивности обстрелов.

Он добавил, что сейчас украинские правительство работает над согласованием новых участков разведения. Однако не уточнил сроки, в которые украинская сторона надеется достигнуть соглашения.

Украина игнорирует предложения

Как отметил Олег Онопко, анонсированное Владимиром Зеленским новое разведение войск — это пример поразительного цинизма, свойственного украинской власти. И это учитывая тот факт, что несколькими днями ранее именно Зеленский вручал правительственные награды украинским артиллеристам, обстреливающим территорию республики и виновным в гибели людей и разрушении гражданской инфраструктуры, заметил политик.

«На сегодняшний день все предложения республик о разведении сил и средств на линии разграничения игнорируются именно украинской стороной. Этот вопрос не находит никаких подвижек в Минске, а украинская сторона меняет свою позицию по несколько раз за раунд переговоров. Сегодня очевидно, что политической воли для конструктивного продвижения этого вопроса у украинской власти нет. По большому счету все на украинской стороне решают праворадикальные группировки», — пояснил Олег Онопко.

По мнению депутата ДНР, Владимир Зеленский может анонсировать разведение столько раз, сколько ему хочется. Но пока Киев не заставит своих радикалов подчиняться приказам, эти разведения в лучшем случае будут только популистскими заявлениями.

«И судя по тому, что несмотря на многочисленные перемирия и договоренности о прекращении обстрелов, провокации с украинской стороны не уменьшаются. Надежды на то, что Зеленский сможет заставить вооруженные формирования Украины прекратить стрелять, давно уже нет», — заключил Олег Онопко.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.