Мишустин назвал борьбу с коронавирусом первостепенной задачей РФ

Москва, 13 апреля. Глава правительства России Михаил Мишустин назвал борьбу с коронавирусом первостепенной задачей на сегодняшний день.

Он отметил, что власти РФ делают все возможное для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.

Во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией премьер-министр заявил, что «распространение коронавирусной инфекции — это серьезное испытание, через которое проходит и Россия, и весь мир».

«Самое главное для нас сегодня — защитить граждан нашей страны и нашу экономику», — сказал Мишустин.

Мишустин ранее заявил, что российские власти в ситуации с распространением коронавирусной инфекции действуют на опережение. По его словам, любое промедление здесь затруднит превентивные меры по сдерживанию распространения инфекции.

Китайские власти сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Власти России принимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом: введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, рестораны, бары и кинотеатры. Многие организации перешли на удаленку, а вузы и школы продолжают процесс обучения дистанционно.

Доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников считает, что эпидемия коронавирусной инфекции в России достигнет пика в последней декаде апреля.