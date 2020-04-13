Баранец: Танк Т-90М «Прорыв» усилит танковый кулак армии России

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что нет ни одной детали танка Т-90М «Прорыв», которая бы не подверглась модернизации.

Ранее командующий 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель сообщил, что первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв» поступили в Таманскую мотострелковую дивизию.

«Несколько танков Т-90М поступили в апреле в Таманскую мотострелковую дивизию. Это принципиально новые машины, они получили новую башню, более мощный двигатель. Танки оснащены новым многоканальным прицелом, что позволяет применять вооружения в любое время суток», — сказал Кисель.

По его же словам, одной из главных и интересных особенностей модернизированного Т-90 стала возможность обмениваться оперативной информацией с другими боевыми машинами на поле боя в режиме реального времени.

«В гвардейской танковой армии ЗВО в настоящее время завершено обучение управлению, стрельбе, ведению боя на новейших танках Т-90М», — заключил командующий.

Комментируя появление «Прорывов» в войсках, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что на пике своего военного могущества советская армия располагала 66 тысячами боевых танков, однако с распадом СССР их число было значительно сокращено и в настоящее время военные специалисты говорят о достаточности в 10-12 тысяч боевых машин.

«До недавнего времени было принято решение разрабатывать новейший танк «Армата». Проект пока идет трудно, но это конечно будет супертанк и не будем его торопить, давайте дадим конструкторам время сделать машину века. Поэтому наши и генштабовские специалисты, посмотрели вокруг и поняли, что танк «Армата» ждать еще неизвестно сколько, он, конечно, же будет приниматься на вооружение, и решили, что можно рачительно, по-хозяйски обратиться с тем танковым парком, который есть в нынешней российской армии. А вот здесь оказалось, что самый популярный основной танк Т-90 который очень хорошо, впрочем, как каждое выдающееся оружие, поддается модернизации. Сели, посчитали калькулятором, поклацали кнопочками и поняли, что надо давать конструкторам возможность модернизировать этот танк. И такое решение было успешно выполнено», — говорит Баранец.

Сегодня модернизированный танк Т-90М «Прорыв» обладает лучшими качествами передовых танков мира. На нем установлена новая башня, которая оснащается системой управления огнем «Калина» с интегрированной боевой информационно-управляющей системой, лазерным дальномером, телевизионным и тепловизионным каналами.

«Наши западные оппоненты его [Т-90М «Прорыв»] справедливо занесли уже не только в десятку, а уже в пятерку лучших танков мира. Естественно, там фигурирует модернизированный Т-72Б3 и, естественно, пока, теоретически в десятку входит наш новейший Т-14 «Армата», но ему, как говорится, еще надо обкататься, утвердиться, надо пройти еще много испытаний и избавиться от детских болезней, чтобы этот уникальный танк, не имеющий аналогов в мире, встал на крыло и появился в войсках. Что касается Т-90М «Прорыв», то мне даже сейчас трудно назвать такой агрегат, такую деталь, систему защиты, пушку, систему заряжания, двигатель и т.д., где бы что-то не было улучшено. В разной степени — что радикально, что, скажем так, значительно. Но этот танк сегодня наряду с Т-72Б3 может законно являться гордостью российской армии и появление «Прорыва» в боевых порядках действительно существенно усиливает танковый кулак нашей армии», — заключил военный аналитик.

Т-90М — модификация Т-90А, созданная в рамках ОКР «Прорыв-3». Ключевым отличием танка от прежних моделей стал башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и со 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М — такой же, как у «Арматы».