Малькевич призвал жителей Башкирии не верить фейкам о COVID-19 в регионе

Москва, 13 апреля. Жители Башкирии уже на протяжении нескольких дней подвергаются информационной атаке «фейкометов» о якобы зараженных коронавирусом врачах РКБ, которые «не получают лечения и нужных препаратов, сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Причем все эти фейковые сообщения заканчиваются призывом перевести деньги на банковскую карточку. Мошенники рассылают по 2000 сообщений в час. Эту спам-атаку прокомментировала врач-эндокринолог РКБ Юлия Якупова, от имени которой распространяются фейки. По словам медика, информация в ее сообщении была искажена — она находится на кислородном компрессоре и получает всю необходимую помощь в полном объеме.

Малькевич задался вопросом, кто может стоять за этой спам-рассылкой. Кому было выгодно усугублять панику среди населения в это и без того непростое время. Ответ на этот вопрос, по мнению журналиста, дал один из руководителей СМИ республики, член Общественной палаты России Ростислав Мурзагулов.

«Навальнята, вы — уроды. Вы сейчас веерами создаете и раскидываете подобную хрень, профессионально и за хорошее бабло», — процитировал его Малькевич.

Мурзагулов считает, что сторонники одиозного блогера предпринимают сейчас прямо сверхусилия, «чтобы раскачать министров, губернаторов, кого-то еще, запугать людей, обозлить, вывести на улицы». Причем адекватные люди уже давно оставили споры, кто «либерал, а кто ватник и дружно развозят продукты бабушкам».

Он призвал пользователей, получающих такие сообщения, ни в коем случае не переводить мошенникам деньги, не подписывать никаких петиций, потому что «у всех нормальных людей, хоть единороссов, хоть либералов, сейчас одна задача – выпустить побыстрее людей из домашних тюрем и избавить от страха».

Малькевич подчеркнул, что полностью разделяет эту точку зрения.

«Добавить нечего; отличный текст!» — добавил журналист.

Однако история со спам-атакой о «зараженных врачах» — это еще не все. Мошенники действуют не только в Сети. Так, в башкирском селе Зубово неизвестные под видом сотрудников Минздрава, предлагали пенсионерам купить аппарат, способный «со стопроцентной точностью» определить, является ли человек носителем коронавируса. К счастью, этих лже-сотрудников министерства удалось задержать и передать полиции.