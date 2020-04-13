Китайские медики предсказали сроки начала второй волны коронавируса

Пекин, 13 апреля. В ноябре 2020 года в мире пройдет вторая волна коронавируса, которая при этом окажется значительно слабее, заявил глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун.

По его словам, математические модели сообщают о том, что человечество не сможет победить опасный вирус к лету. По данным CNN, новые вспышки заболевания продолжают фиксировать в новых странах.

«Мы ожидаем, что следующая волна эпидемии может начаться примерно в ноябре», — подчеркнул Чжан.

При этом медик уточнил, что вторая волна распространения вируса будет намного слабее первой. По его мнению, сложно будет некоторым африканским и южноамериканским государствам будет очень из-за слаборазвитой медицины.

Ранее доктор и телеведущая Елена Малышева заявил, что вакцина от туберкулеза (БЦЖ) повышает иммунную защиту от коронавируса. Медик привела в пример исследование, авторы которого сравнили смертность от коронавируса в странах, где проводилась вакцинация БЦЖ и там, где она отсутствовала. Малышева обратила внимание, что в наиболее пострадавших от инфекции странах, вроде США и Италии, вакцинация от туберкулеза не проводилась.

Врач надеется, что высокий уровень вакцинации БЦЖ в России позволит избежать стране высокой смертности от COVID-19. Отмечается, что вакцинация БЦЖ в РФ покрывает 95% детей.

Ранее американские ученые из Техасского университета также обратили внимание на тот факт, что в странах, где проводилась вакцинация БЦЖ уровень смертности от коронавируса значительно ниже.